"Суми велетенські". LELÉKA приголомшила зізнанням про витрати на "Євробачення-2026"

15:21 25.03.2026 Ср
2 хв
Представниця України розповіла, як просувається підготовка до пісенного конкурсу
Сюзанна Аль Маріді
LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Українська співачка LELÉKA, яка вже у травні представнить Україну на "Євробаченні-2026" у Відні з піснею Ridnym, приголомшила деталями підготовки до конкурсу. Як з'ясувалося, наразі у артистки немає сформованого бюджету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар співачки YouTube-проєкту "Наодинці з Гламуром".

Що сказала LELÉKA на "Євробачення"

За словами артистки, підготовка номера все ще перебуває на початковому етапі, зокрема у фінансовому плані.

"На сьогодні я можу сказати, що витрат немає. Нам ще немає чого витрачати. Ми формуємо бюджет, збираємо всі ідеї", - зізналася вона.

Представниця від України поділилася, що на даному етапі підготовки її команда працює на волонтерських засадах.

"Всі люди працюють зараз на волонтерських засадах і сподіваються, що їхня робота буде оплачена", - розповіла вона.

LELÉKA зізналася, що масштаби витрат на участь у "Євробаченні" стали для неї несподіванкою.

"Ми збираємося шукати спонсорів. Суми велетенські. Все на "Євробаченні" коштує багато. Я не могла уявити, що це такі суми і їх треба самотужки знаходити", - сказала вона.

LELÉKA про підготовку до "Євробачення" (фото: instagram.com/eurovision)

Втім, артистка зберігає позитивний настрій щодо майбутньої участі.

"Це додає драйву теж і ризикованості в цій всій справі", - додала вона.

Водночас LELÉKA зізналася, що робитиме, якщо не знайде гроші на конкурс.

"Тоді будемо, як деякі з фіналістів минулого року чи позаминулих років, які досі виплачують борги. Тобто я дуже сподіваюсь, що в нас цього не буде", - підкреслила вона.

Співачка наголосила, що планує прагне як недостойніше представити Україну.

"Я вірю, що зараз це не про якусь мою творчу реалізацію. Ми хочемо зробити все якнайдостойніше, якнайкрасивіше, якнайяскравіше представити Україну і що ми обов'язково знайдемо на це кошти", - додала вона.

LELÉKA про витрати на "Євробачення" (скриншот з відео)

Що відомо про LELÉKA

Це українська співачка, композиторка та аранжувальница. Справжнє ім’я - Вікторія Корнікова.

Після першого розлучення змінила прізвище на назву свого гурту Лелека. Як відомо, колектив сформувався у Берліні в 2016 році. У своїй творчості він поєднує український фольклор та джаз.

Народилася співачка 10 листопада 1990 року у місті Першотравенськ Донецької області (нині - Шахтарське).

За результатами Нацвідбору вона отримала найвищу оцінку від журі та глядачів, тому представить Україну на конкурсу.

