ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ступка і його 23-річна кохана зізналися, як почався їхній роман: "Вирішив взяти ініціативу"

Субота 04 жовтня 2025 17:27
UA EN RU
Ступка і його 23-річна кохана зізналися, як почався їхній роман: "Вирішив взяти ініціативу" Остап Ступка і Маргарита Ткач (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

58-річний актор Остап Ступка і його обраниця, 23-річна журналістка Маргарита Ткач, разом вже майже півтора року. І виявилося, що їхній роман почався не одразу після знайомства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Ступка і Ткач розповіли в коментарі для ТСН.

Як актор познайомився з коханою

Ступка розповів, що давав своїй майбутній обраниці інтерв'ю.

"Маргарита брала в мене інтерв’ю для одного інтернет-видання про культуру. Тобто фактично нас звів театр", - сказав актор.

А Маргарита зазначила, що ініціатором роману була не вона. Спочатку їхні стосунки були професійними. Але потім актор вирішив зробити перший крок.

"Півтора місяці після знайомства у нас було виключно професійне спілкування, з приводу того самого інтерв’ю й інших мистецьких питань. А потім Остап вирішив взяти ініціативу в свої руки і вивести наші розмови з культурних тем на особисті", - зізналася обраниця Ступки.

Ступка і його 23-річна кохана зізналися, як почався їхній роман: &quot;Вирішив взяти ініціативу&quot;Ступка та його дівчина (фото: instagram.com/manipuliantka)

Окрім цього, артист розповів, як на його новий роман відреагувала його мама. Лариса Семенівна, вдова культового актора Богдана Ступки, навіть передає обраниці сина "вітання".

"Послухайте, я був одружений чотири рази. Мама вже мене знає напам’ять. Зараз у нас такий етап, коли вона мені дзвонить і коротко питає: "Маргарита з тобою? Тоді передавай вітання". Для неї головне - аби її дитину, тобто мене, любили", - пояснив актор.

Нагадаємо, також Ступка висловився про весілля з молодою коханою. Виявилося, що він не поспішає одружуватися вп'яте, але готовий змінити своє рішення.

"Я можу передумати у будь-який момент. Чотири шлюби вже за плечима, попереду, можливо, й п’ятий. Все може бути. Так, з Маргаритою у нас 35 років різниці. І це рекорд. Попередня була на 27 років молодша. Іноді я думаю, невже я такий старий?" - казав актор.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Остап Ступка Зірки шоу-бізнесу
Новини
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим