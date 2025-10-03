ua en ru
58-річний Ступка про весілля з 23-річною коханою: "Можу передумати у будь-який момент"

П'ятниця 03 жовтня 2025 16:21
Остап Ступка і Маргарита Ткач (фото: instagram.com/manipuliantka)
Автор: Поліна Іваненко

58-річний актор Остап Ступка і його обраниця, 23-річна журналістка Маргарита Ткач, вже говорять про весілля. Для артиста це може стати п'ятим шлюбом, а його кохана вийде заміж вперше.

Як повідомляє РБК-Україна, у коментарі для ТСН Ступка і його молода обраниця висловилися про стосунки та зізналися, чи планують вони дітей.

Чи буде у актора п'яте весілля

Виявилося, що Ступка не поспішає одружуватися. Але його обраниця має іншу думку.

"Маргарита планує, а я поки що ні. На цьому тлі у нас виходять деякі суперечки", - сказав актор.

При цьому дівчина артиста прямо каже, що все ж хоче весілля. Але й жартує, що може зіграти його не зі Ступкою.

"Я сказала Остапу, що планую колись вийти заміж. Якщо він цього не захоче, значить, напевно, це буде хтось інший", - заявила вона.

Ступка та його дівчина (фото: instagram.com/manipuliantka)

Втім, актор натякнув, що скоро його думка про весілля може змінитися. А різниця у віці Ступку не тривожить.

"Я можу передумати у будь-який момент. Чотири шлюби вже за плечима, попереду, можливо, й п’ятий. Все може бути. Так, з Маргаритою у нас 35 років різниці. І це рекорд. Попередня була на 27 років молодша. Іноді я думаю, невже я такий старий?" - зі сміхом сказав артист.ʼ

Ступка та його обраниця (фото: instagram.com/manipuliantka)

Відомо, що у попередніх стосунках Ступка завів дітей, у нього вже є троє спадкоємців (Дмитро, Устина, Богдан). Говорячи про те, чи хоче він стати батьком ще раз, актор зазначив, що "не від чого не зарікається" і "як Бог дасть". А його дівчина поділилася іншою думкою.

"Я не планую, найближчі років 10 точно. Наразі я себе не уявляю в ролі мами, у мене є інші пріоритети і уявлення про своє життя. Я не кажу, що не зміню ніколи своєї думки, але наразі я не хочу і не планую дітей", - сказала Маргарита.



