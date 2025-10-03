ua en ru
"Стрьом": Салем зізнався, чи пішов би від жінки, якби вона погладшала на 30 кг (відео)

П'ятниця 03 жовтня 2025 22:02
UA EN RU
"Стрьом": Салем зізнався, чи пішов би від жінки, якби вона погладшала на 30 кг (відео) Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Даніель Салем, який служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена", чесно відповів, що думає про зайву вагу. Він розповів, чи нормально, коли чоловік йде від жінки, бо вона погладшала.

Як повідомляє РБК-Україна, на таке питання Салем відповів у новому випуску YouTube-проекту "Терапія Красою".

Що сказав ведучий

Так, у Салема спитали, чи "стрьомно" розлучатися з жінкою, якщо вона погладшає на 30 кілограмів. За словами шоумена, така ситуація дійсно не дуже гарна.

"Стрьом. Ти ж закохався в людину, в її характер. Якщо поправилась - значить, поправилась. Ти з нею разом будеш проходити цей шлях, якщо їй некомфортно. Бо 30 кілограмів - це дуже може бути некомфортно в житті і це відчувається", - сказав Даніель.

"Це певні проблеми зі здоров'ям. Треба бути підтримкою для своєї дружини чи дівчини. Допомогти їй повернутися на шлях схуднення, наприклад, чи повернутися в той стан, коли вона себе любила. А якщо вона поправилась по якимсь моментам просто так, значить ти щось робиш не так, і вона через тебе це зробила. Це теж може бути, друзі", - наголосив він.

&quot;Стрьом&quot;: Салем зізнався, чи пішов би від жінки, якби вона погладшала на 30 кг (відео)Салем відповів на питання про зраду (скріншот)

Також Салем заявив, що у чоловіків не повинно бути вимог до жінок. Хоча, зазначи він, абсолютно нормально мати якісь бажання щодо людини, яку ти хочеш бачити поруч.

"Кожна людина хоче, щоб біля нього була та людина, про яку він може подбати, яку вона може надихати щось робити. Але вимоги на кшталт "Ти повинна бути такою або такою" - неправильно. Ні, точно ні", - розповів ведучий.

А ще Даніель висловився щодо зрад у стосунках. На думку військового, у випадках, коли чоловік у парі втрачає почуття до своєї обраниці, потрібно мати сміливість чесно про це сказати, а не заводити стосунки на стороні.

"Прийди і скажи - я тебе розлюбив. Не знаю, як це сталося і чому, але так. Я не хочу тебе зраджувати. Але я розумію, що я буду це робити. Я не хочу тобі робити боляче", - пояснив Салем.

