Ступка и его 23-летняя возлюбленная признались, как начался их роман: "Решил взять инициативу"

Суббота 04 октября 2025 17:27
UA EN RU
Ступка и его 23-летняя возлюбленная признались, как начался их роман: "Решил взять инициативу" Остап Ступка и Маргарита Ткач (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

58-летний актер Остап Ступка и его избранница, 23-летняя журналистка Маргарита Ткач, вместе уже почти полтора года. И оказалось, что их роман начался не сразу после знакомства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Ступка и Ткач рассказали в комментарии для ТСН.

Как актер познакомился с возлюбленной

Ступка рассказал, что давал своей будущей избраннице интервью.

"Маргарита брала у меня интервью для одного интернет-издания о культуре. То есть фактически нас свел театр", - сказал актер.

А Маргарита отметила, что инициатором романа была не она. Сначала их отношения были профессиональными. Но потом актер решил сделать первый шаг.

"Полтора месяца после знакомства у нас было исключительно профессиональное общение, по поводу того самого интервью и других художественных вопросов. А потом Остап решил взять инициативу в свои руки и вывести наши разговоры с культурных тем на личные", - призналась избранница Ступки.

Ступка и его 23-летняя возлюбленная признались, как начался их роман: &quot;Решил взять инициативу&quot;Ступка и его девушка (фото: instagram.com/manipuliantka)

Кроме этого, артист рассказал, как на его новый роман отреагировала его мама. Лариса Семеновна, вдова культового актера Богдана Ступки, даже передает избраннице сына "привет".

"Послушайте, я был женат четыре раза. Мама уже меня знает наизусть. Сейчас у нас такой этап, когда она мне звонит и коротко спрашивает: "Маргарита с тобой? Тогда передавай привет". Для нее главное - чтобы ее ребенка, то есть меня, любили", - пояснил актер.

Напомним, также Ступка высказался о свадьбе с молодой возлюбленной. Оказалось, что он не спешит жениться в пятый раз, но готов изменить свое решение.

"Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть. Да, с Маргаритой у нас 35 лет разницы. И это рекорд. Предыдущая была на 27 лет моложе. Иногда я думаю, неужели я такой старый?" - говорил актер.

