"Мама в 47": відома телеведуча народила первістка (фото)

Ведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. Зірка ТБ народила від чоловіка-француза, з яким разом мешкає за кордоном.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис Шевченко в Instagram .

Перше фото малюка

Так, Інна розповіла, що стала мамою, 3 жовтня. У неї народився синочок.

"Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше! 3.10.2025. Хлопчик. 3780 гр. Пізніше розкажу подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям!" - написала Шевченко.

Зірка ICTV показала малесеньку ручку дитини. Вона не стала публікувати фото з обличчям малюка, але, ймовірно, поділиться теплими кадрами пізніше.

Шевченко вперше стала мамою (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

У коментарях ведуча отримала чимало привітань. Співачка Наталка Карпа написала, що бажає Інні кайфувати від материнства.

"Щирі вітання! Це Благословіння Господа! І неймовірне щастя, кажу вже як мама з невеличким досвідом! Обіймаю Вас, кайфуйте від материнства!" - йдеться у її коментарі.

Також фани пишуть:

"Щиро вітаю! Це величезна радість! Здоровʼя, щасливої долі малому! А тобі насолоди від нього!"

"Вау! Яке щастя! Щиро вітаю! Здоровʼя малятку, сил батькам"

"Вітаю з народженням вашого маленького дива! Нехай дитинка росте здоровою, щасливою, а у вашій родині завжди панують любов і тепло".

Хто така Інна Шевченко

Ведуча працювала на програмі "Факти". Її чоловік - французький режисер Лоран Жаві, який старший за неї на 11 років.

Інна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Шевченко завагітніла не з першої спроби. Зірка розповідала, що лікарі майже не давали шансів на те, що вона зможе стати мамою. Але після третього ЕКО на Інну чекала радісна звістка, у 46 років вона завагітніла.

Шевченко та її чоловік (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)