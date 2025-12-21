ua en ru
Сценарий на "Холостяке"? Цымбалюк признался, что именно ему "подсказывают" в наушник

Воскресенье 21 декабря 2025 22:04
Сценарий на "Холостяке"? Цымбалюк признался, что именно ему "подсказывают" в наушник Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Полина Иваненко

Актер Тарас Цымбалюк рассекретил одну из главных интриг "Холостяка". Уже несколько сезонов подряд зрители замечают наушников в ухе героев, поэтому возникли версии о том, что все якобы происходит по сценарию.

Как сообщает РБК-Украина, в новом выпуске "бекстейджей" реалити Тарас рассказал Наталке Денисенко, зачем ему наушник и что именно ему говорят во время съемок.

Правда ли, что на "Холостяке" есть сценарий

Тарас объяснил, что он действительно носит "подслушку", как ее назвала Наталка, в ухе. Но он не получает какие-то указания относительно решений и поступков во время общения с участницами.

"Я сам решаю все, что мне делать. Но иногда, когда мне нужна помощь, когда нужно сориентироваться, сымпровизировать, меня очень редко подстраховывают Нас снимает много камер и, например, произошел какой-то форс-мажор и кто-то пошел не туда - и по кадру это может быть некрасиво", - отметил Тарас.

"И чтобы с точки зрения операторского выровнять ситуацию, я могу девочку подвести к себе, поставить, потому что я не всегда себя зеркалю", - добавил он.

Сценарий на &quot;Холостяке&quot;? Цымбалюк признался, что именно ему &quot;подсказывают&quot; в наушникЦымбалюк раскрыл секрет съемок "Холостяка" (скриншот)

На Церемонии роз, когда многим кажется, что Цымбалюк слишком долго выдерживает паузу, на самом деле он просто помогает операторам. Важно, чтобы в кадре были все участницы, а потому приходится немного "тянуть время", чтобы команда успела сделать видео со всеми.

А вот относительно того, кому дать розу, или какие слова сказать девушке, все решает сам Цымбалюк. Иногда он не колеблется и знает еще до начала Церемонии, с кем именно будет прощаться. А бывает и так, что он принимает решение уже во время разговоров с девушками.

"Никто мне ничего не диктует, потому что я сам решаю, что мне делать", - подчеркнул "Холостяк".

