Ястремська покидає турнір у першому колі: що трапилося з українкою в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступ у першому колі турніру WTA 1000 в Ухані, поступившись німкені Лаурі Зігемунд після травми шиї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Це була четверта зустріч тенісисток в історії. Раніше Ястремська вигравала всі три матчі, останній - на турнірі WTA 1000 у Римі у 2024 році (4:6, 7:5, 6:2).
У матчі в Ухані українка взяла другий сет 6:4, але на старті третього змушена була взяти медичний таймаут через проблеми із шиєю і згодом відмовилася від продовження гри.
Перший сет пройшов у рівній боротьбі за невеликої переваги Зігемунд - Ястремська відіграла два брейк-пойнти, але не змогла подати навиліт і допустила дві подвійні помилки.
У другому сеті українка взяла реванш, скориставшись трьома брейк-пойнтами та двічі подавши навиліт.
У третьому сеті Зігемунд вела 4:1, після чого Ястремська завершила гру достроково.
Матч тривав 2 години 44 хвилини і завершився відмовою українки за рахунку 5:7, 6:4, 1:4.
На турнірі в Ухані також стартує Марта Костюк із другого кола, а Людмила Кіченок розпочне боротьбу у парному розряді о 9:25 за київським часом.
Оновлені рейтинги WTA показують, що Ястремська залишилася на своїй позиції.
Раніше ми розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.
Також читайте про досягнення Даяни Ястремської у топ-50 WTA.