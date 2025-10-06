RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Ястремская покидает турнир в первом круге: что случилось с украинкой в Ухане

Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане, уступив немке Лауре Зигемунд после травмы шеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Ястремская vs Зигемунд: история противостояний

Это была четвертая встреча теннисисток в истории. Ранее Ястремская выигрывала все три матча, последний - на турнире WTA 1000 в Риме в 2024 году (4:6, 7:5, 6:2).

В матче в Ухане украинка взяла второй сет 6:4, но на старте третьего вынуждена была взять медицинский таймаут из-за проблем с шеей и впоследствии отказалась от продолжения игры.

Ход матча

Первый сет прошел в равной борьбе при небольшом преимуществе Зигемунд - Ястремская отыграла два брейк-пойнта, но не смогла подать навылет и допустила две двойные ошибки.

Во втором сете украинка взяла реванш, воспользовавшись тремя брейк-пойнтами и дважды подав навылет.

В третьем сете Зигемунд вела 4:1, после чего Ястремская завершила игру досрочно.

Матч длился 2 часа 44 минуты и завершился отказом украинки при счёте 5:7, 6:4, 1:4.

Украинские теннисистки в турнирах WTA

На турнире в Ухане также стартует Марта Костюк со второго круга, а Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде в 9:25 по киевскому времени.

Обновленные рейтинги WTA показывают, что Ястремская осталась на своей позиции.

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Также читайте о достижениях Даяны Ястремской в топ-50 WTA.

