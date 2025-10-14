Ястремська на характері здолала канадську сенсацію на турнірі в Нінбо: нереальний сет від українки

Третя ракетка України Даяна Ястремська успішно розпочала виступ на престижному турнірі WTA 500 у китайському Нінбо. У першому колі вона здолала канадську тенісистку Вікторію Мбоко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

WTA 500 Нінбо (Китай), 1-ше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Вікторія Мбоко (Канада) – 6:3, 7:6

Несподівана Мбоко

Мбоко – одна з головних сенсацій жіночого туру в 2025 році. 19-річна тенісистка розпочинала сезон на 350-му місці у світовому рейтингу й зробила стрибок на понад 300 позицій, здобувши зокрема свій перший трофей на турнірі WTA 1000 у Монреалі. Зараз вона посідає 24-е місце у рейтингу WTA, тоді як Ястремська – 30-та ракетка світу.

Як пройшла гра

Перший сет пройшов у відносно рівній боротьбі, де спочатку два гейми поспіль взяла Ястремська, потім канадійка зрівняла рахунок та вийшла вперед (3:2). Але після цього вітчизняна спортсменка шансів суперниці не давала. Вигравши чотири гейми поспіль Ястремська завершала партію на свою користь.

Друга партія пройшла за більш закрученим сценарієм. Знову вдало стартувала українка (2:1). Але Мбоко взяла чотири гейми поспіль та довела рахунок до 5:2 на власну користь. Здавалось, поєдинок неодмінно перейде у третій сет.

Але тут Ястремська включилася по-справжньому і зрівняла рахунок – 5:5. Потім суперниці обмінялися очками, після чого справа дійшла до тай-брейку. Там українка остаточно довела свою перевагу – 7:3.

Що далі для Ястремської

Цією перемогою Ястремська перервала серію з чотирьох поспіль невдач на турнірах WTA. Востаннє вона перемагала на старті "тисячнику" в Цинциннаті, коли пройшла Вікторію Томову з Болгарії. За два місяці Ястремська програла три поєдинки поспіль, а також знялася перед зустріччю з Коко Гофф у Цинциннаті.

Наступною суперницею Даяни в Нінбо буде третя сіяна Єлена Рибакіна з Казахстану. Ястремська двічі грала проти Рибакіної в 2025 році та в обох випадках поступалась: в 1/16 фіналу Australian Open та в 1/8-й у Монреалі.

Ястремська стала другою представницею України, якій вдалося вийти до другого кола "п'ятисотника" в Нінбо. Днем раніше це зробила Юлія Стародубцева, здолавши Юлію Путінцеву з Казахстану.