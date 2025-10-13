Стародубцева в Китаї сенсаційно розбила колишню росіянку, яка вище в рейтингу на 60 позицій

Четверта ракетка України Юлія Стародубцева стартувала в основній сітці турніру WTA 500 в китайському Нінбо впевненою перемогою над Юлією Путінцевою. Колишня росіянка, яка нині представляє Казахстан, вважалась безперечною фавориткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 500 Нінбо (Китай), 1-ше коло

Юлія Стародубцева (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) –6:4, 6:2

Як пройшла гра

Наша спортсменка розпочала тиждень у статусі 131-ї ракетки світу, тоді як суперниця перебуває в рейтингу на 69-й сходинці.

Попри те, що саме Путінцева вважалась фавориткою в цій парі, українка провела гру дуже впевнено, не залишивши представниці Казахстану жодного шансу.

У першому сеті Стародубцева вирвалася вперед – 3:1, але потім дозволила казахстанці закамбечити (3:4). Проте в останніх трьох геймах українка зробила брейк і виграла дві свої подачі та перемогла – 6:4.

Другий сет пройшов значно легше. Віддавши суперниці лише два бали, Стародубцева довела аоєдинок до перемоги. Матч тривав 1 годину та 40 хвилин.

Для Юлії це перша перемога в основній сітці турніру WTA з серпня. Востаннє вона вигравала на цьому рівні на турнірі в Монреалі, після чого мала серію з семи поразок.

Що далі

Наступною суперницею Стародубцевої буде шоста сіяна на турнірі Белінда Бенчіч зі Швейцарії.

Також в основі турніру зіграє ще одна українка – Даяна Ястремська. 14 жовтня вона в першому колі зустрінеться з Вікторією Мбоко з Канади.