ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Волева перемога після серії невдач: Стародубцева повертається у гру

Субота 11 жовтня 2025 14:43
UA EN RU
Волева перемога після серії невдач: Стародубцева повертається у гру Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№131 WTA тріумфально розпочала виступ на хардовому турнірі серії WTA 500 Ningbo Open у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Стародубцева - Хон: вольова перемога після семи поразок

Матч півфіналу кваліфікації, що відбувся 11 жовтня на кортах у Нінбо, мав важливе значення для Стародубцевої. Ця перемога стала першою для 26-річної українки з кінця липня, поклавши край серії із семи поспіль поразок на рівні WTA.

Востаннє Стародубцева перемагала польську тенісистку Магдалену Френх 31 липня на турнірі в Монреалі.

У півфіналі кваліфікації українка здобула вольову перемогу над австралійкою Прісциллою Хон (№95 WTA), перервавши при цьому затяжну серію невдач.

Зустріч із Хон тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася на користь українки у двох сетах - 7:6(0), 6:1.

Перша партія видалася напруженою: Стародубцева програвала з брейком 0:3, але зуміла відігратися та перевести сет на тай-брейк. На вирішальній стадії вона не залишила суперниці жодного шансу, вигравши "під нуль" - 7:0.

У другій партії українка повністю домінувала, впевнено довівши матч до перемоги з рахунком 6:1.

Загалом за матч Стародубцева реалізувала 3 брейк-пойнти, зробила 1 подвійну помилку і не виконала жодного сейву. Її суперниця, Хон, зробила 5 сейвів, але припустилася 8 подвійних помилок і зробила лише 1 брейк.

Фінал кваліфікації: Стародубцева зустрінеться з Тамарою Корпач

За путівку до основної сітки престижного турніру з призовим фондом понад $1 мільйон, Юлія Стародубцева зіграє проти німкені Тамари Корпач (WTA 143).

Цікаво, що історія особистих зустрічей між тенісистками повністю на боці українки: Стародубцева двічі обігрувала Корпач у попередніх очних матчах.

Нагадаємо, минулого тижня Стародубцева поступилася на старті кваліфікації турніру WTA 1000 в Ухані.

Раніше ми повідомляли про місця українських тенісисток в оновленому рейтингу WTA.

Також читайте, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Теніс
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить