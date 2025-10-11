Волева перемога після серії невдач: Стародубцева повертається у гру

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№131 WTA тріумфально розпочала виступ на хардовому турнірі серії WTA 500 Ningbo Open у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Стародубцева - Хон: вольова перемога після семи поразок

Матч півфіналу кваліфікації, що відбувся 11 жовтня на кортах у Нінбо, мав важливе значення для Стародубцевої. Ця перемога стала першою для 26-річної українки з кінця липня, поклавши край серії із семи поспіль поразок на рівні WTA.

Востаннє Стародубцева перемагала польську тенісистку Магдалену Френх 31 липня на турнірі в Монреалі.

У півфіналі кваліфікації українка здобула вольову перемогу над австралійкою Прісциллою Хон (№95 WTA), перервавши при цьому затяжну серію невдач.

Зустріч із Хон тривала 1 годину 58 хвилин і завершилася на користь українки у двох сетах - 7:6(0), 6:1.

Перша партія видалася напруженою: Стародубцева програвала з брейком 0:3, але зуміла відігратися та перевести сет на тай-брейк. На вирішальній стадії вона не залишила суперниці жодного шансу, вигравши "під нуль" - 7:0.

У другій партії українка повністю домінувала, впевнено довівши матч до перемоги з рахунком 6:1.

Загалом за матч Стародубцева реалізувала 3 брейк-пойнти, зробила 1 подвійну помилку і не виконала жодного сейву. Її суперниця, Хон, зробила 5 сейвів, але припустилася 8 подвійних помилок і зробила лише 1 брейк.

Фінал кваліфікації: Стародубцева зустрінеться з Тамарою Корпач

За путівку до основної сітки престижного турніру з призовим фондом понад $1 мільйон, Юлія Стародубцева зіграє проти німкені Тамари Корпач (WTA 143).

Цікаво, що історія особистих зустрічей між тенісистками повністю на боці українки: Стародубцева двічі обігрувала Корпач у попередніх очних матчах.

Нагадаємо, минулого тижня Стародубцева поступилася на старті кваліфікації турніру WTA 1000 в Ухані.