ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Жодних конфліктів". Комік Веня несподівано пішов з "Ветеранів космічних військ"

Субота 20 грудня 2025 22:10
UA EN RU
"Жодних конфліктів". Комік Веня несподівано пішов з "Ветеранів космічних військ" Веня йде з ВКВ (фото: instagram.com/ven4os)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, приголомшив фанів та колег несподіваною заявою. Він оголосив про рішення покинути команду "Ветерани космічних військ".

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву гуморист зробив в Instagram.

Веня покидає команду "Ветерани космічних військ"

У суботу, 20 грудня, гуморист написав, що більше не є частиною популярної команди. Він подякував колегам та фанатам за підтримку і запевнив, що це його особисте рішення.

"Я більше не "Ветеран космічних військ". Жодних конфліктів, жодних непорозумінь, це лише моє рішення. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте, так буде краще", - зазначив він.

Водночас Венедчук дав зрозуміти, що продовжить творчий шлях в іншому форматі.

"Дякую за вісім років уваги й п’ять років на YouTube. Підтримуйте хлопців, слідкуйте за мною на Twitch. Це був фантастичний період мого життя, далі - більше", - додав він.

&quot;Жодних конфліктів&quot;. Комік Веня несподівано пішов з &quot;Ветеранів космічних військ&quot;Веня покидає "ВКВ" (фото: instagram.com/ven4os)

Хто такі "Ветерани космічних військ"

Українська комедійна команда, яка прославилася яскравим стилем та оригінальними виступами. До складу колективу входять Влад Куран, Олександр Венедчук та Артем Дамницький.

Свій творчий шлях гумористи починали ще на студентській сцені, але справжній прорив їм принесла участь в "Лізі Сміху". Зокрема в п'ятому сезоні вони стали чемпіонами під керівництвом Станіслава Боклана.

Після телевізійного успіху хлопці запустили власний YpuTube-канал, який миттєво підкорив глядачів завдяки проєктам "Вікторина" та "Еліас". Вони також нещодавно започаткували нову програму "Музична передача".

&quot;Жодних конфліктів&quot;. Комік Веня несподівано пішов з &quot;Ветеранів космічних військ&quot;Олександр Венедчук у "ВКВ" (фото: instagram.com/ven4os)

Що відомо про здоров'я Вені

На початку року комік потрапив до лікарні. Йому стало зле під час знімань шоу "Еліас". Лікарі діагностували крововилив у мозок і провели екстрену операцію.

Тривалий час Венедчук за рекомендаціями медиків не брав участі в зйомках. Лише в березні він почав повертатися на екрани.

У вересні він розповів про новий етап реабілітації, зокрема переніс ще одну операцію.

"Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування продовжується", - повідомив тоді він.

&quot;Жодних конфліктів&quot;. Комік Веня несподівано пішов з &quot;Ветеранів космічних військ&quot;Веня з "ВКВ" переніс операцію на мозку (фото: instagram.com/ven4os)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ