"Це дніще": український музикант розповів про роботу з Меладзе і російськими зірками

Понеділок 29 грудня 2025 14:35
UA EN RU
"Це дніще": український музикант розповів про роботу з Меладзе і російськими зірками Євген Хмара (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Український композитор і піаніст Євген Хмара відверто розповів про свій досвід співпраці з російськими артистами до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю музиканта Славі Дьоміну.

Музикант зізнався, що робота у середовищі артистів з РФ залишила в нього вкрай негативні враження - як через атмосферу, так і через поведінку окремих представників шоу-бізнесу.

Говорячи про співпрацю з російською співачкою Валерією, Хмара зазначив, що особливих емоцій вона в нього не викликала.

"Якщо чесно, якихось відчуттів від тієї співпраці в мене не було. Це була робота - і все", - розповів піаніст.

Натомість значно гірші спогади у музиканта залишилися від продюсера Йосипа Пригожина.

&quot;Це дніще&quot;: український музикант розповів про роботу з Меладзе і російськими зіркамиЙосип Пригожин (фото: російські ЗМІ)

"Я дуже добре пам’ятаю Пригожина. Він поводився максимально грубо, по-бандитськи. Мені тоді все це було щиро неприємно", - зазначив Євген.

За словами композитора, ще задовго до 2022 року перебування в Москві викликало в нього внутрішнє відторгнення.

"Все, що було пов’язано з Росією, навіть у ті роки, для мене виглядало як повне дно. Москва того періоду - це було якесь суцільне "дніще", - зізнався музикант.

Хмара також навів побутовий епізод, який, за його словами, добре ілюструє загальну атмосферу.

"Пам’ятаю, як я вийшов із метро і запитав, як пройти в потрібне місце. Мені відповіли: "Там же написано". Я кажу, що нічого не написано, а мені - "значить, і не має бути". Оце було їхнє ставлення", - пригадав Євген.

Водночас він пояснив, чому взагалі погоджувався на роботу з російськими артистами в той період.

"Тоді не було чіткого розмежування, як зараз. Приходили якісь пропозиції, виступи. Але якщо відверто - я не так часто там бував", - пояснив Хмара.

За його словами, значно більше поїздок було пов’язано не з шоу-бізнесом, а з професійними інтересами в інших сферах.

&quot;Це дніще&quot;: український музикант розповів про роботу з Меладзе і російськими зіркамиЄвген Хмара (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"Я частіше їздив на московський авіакосмічний салон, бо це було пов’язано з авіацією. А в плані роботи - в мене завжди було більше України й навіть Європи, ніж Росії", - наголосив композитор.

Говорячи про артистів, з якими перетинався, Хмара згадав Валерія Меладзе, Нюшу та Діану Арбеніну, водночас зауваживши, що після початку повномасштабної війни контактів із ними не підтримує.

"Після 24 лютого жодних дзвінків чи повідомлень від Меладзе не було - жодного разу", - підкреслив він.

Натомість, за словами музиканта, підтримку він отримав від грузинської співачки Ніно Катамадзе.

"Ніно Катамадзе написала мені майже в перший день війни. Але вона не російська артистка - і це принципово різні речі", - додав Євген Хмара.

