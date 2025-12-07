UA

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з лідером гурту ADAM Клименком

Михайло Клименко (фото: instagram.com/adamukraine)
Автор: Іванна Пашкевич

Стало відомо про дату та місце прощання з лідером гурту ADAM Михайлом Клименком, який помер після кількох місяців боротьби за життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

Коли і де відбудеться прощання з Клименком

Церемонія прощання з Михайлом відбудеться у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України.

Після цього службу в церкві та поховання проведуть о 13:00 у селі Луб’янка.

Рідні покійного звернулися з проханням до всіх, хто планує прийти попрощатися, приносити лише живі квіти.

Дата і місце прощання з Михайлом Клименком (скріншот)

Нагадаємо, про смерть лідера гурту ADAM Михайла Клименка стало відомо 7 грудня.

Він тривалий час боровся з туберкульозним менінгітом. Артист перебував у важкому стані та був у комі.

Його дружина, співачка Саша Норова, упродовж цього часу публічно зверталася до шанувальників із проханням підтримати чоловіка молитвами.

"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - повідомлялося в дописі про стан співака.

Михайло Клименко з дружиною (фото: instagram.com/adamukraine)

Кохана Михайла не полишала надії на диво. Вона постійно ділилася емоційними зверненнями до чоловіка, зізнавалася йому в коханні та вірила, що він зможе подолати хворобу і вийти з коми. 

