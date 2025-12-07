Стало известно, где и когда состоится прощание с лидером группы ADAM Клименко

Когда и где состоится прощание с Клименко

Церемония прощания с Михаилом состоится во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины.

После этого службу в церкви и похороны проведут в 13:00 в селе Лубянка.

Родные покойного обратились с просьбой ко всем, кто планирует прийти проститься, приносить только живые цветы.

Дата и место прощания с Михаилом Клименко (скриншот)

Напомним, о смерти лидера группы ADAM Михаила Клименко стало известно 7 декабря.

Он длительное время боролся с туберкулезным менингитом. Артист находился в тяжелом состоянии и был в коме.

Его жена, певица Саша Норова, в течение этого времени публично обращалась к поклонникам с просьбой поддержать мужа молитвами.

"Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - сообщалось в заметке о состоянии певца.

Михаил Клименко с женой (фото: instagram.com/adamukraine)

Возлюбленная Михаила не оставляла надежды на чудо. Она постоянно делилась эмоциональными обращениями к мужу, признавалась ему в любви и верила, что он сможет преодолеть болезнь и выйти из комы.