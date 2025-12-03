ua en ru
Стали відомі фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Середа 03 грудня 2025 10:27
UA EN RU
Стали відомі фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026" Імена фіналістів Нацвідбору 2025 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Суспільне мовлення визначив дев’ятьох виконавців, які пройшли до фіналу Національного відбору на "Євробачення-2026". Артисти, що не увійшли до цього списку за підсумками двох днів прослуховувань, отримають ще один шанс - для них проведуть рейтингове онлайн-голосування в застосунку Дія у січні. За результатами цього голосування стане відомим ім’я десятого учасника фіналу.

Про це пише РБК-України з посиланням на Суспільне.

До дев’ятки фіналістів уже увійшли:

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • "ЩукаРиба"

Стали відомі фіналісти Нацвідбору на &quot;Євробачення-2026&quot;Фіналісті Нацвідбору 2025 (фото: eurovision.ua)

Повний склад фіналістів Нацвідбору оголосять до 15 січня 2026 року, а сам фінал відбудеться у лютому.

Свій коментар щодо формування фінального списку надала музична продюсерка Нацвідбору Джамала.

Вона наголосила, що відбір був складним, а цьогорічний конкурс обіцяє бути сильним у вокальному та пісенному плані.

"Це був дуже непростий вибір - формування шортлиста Нацвідбору-2026. Я бачу і чую його максимально вокальним, пісенним, конкурентним і з цікавими виконавцями. Так незвично бути в ролі музичної продюсерки вперше. Це наче писати маленьку дисертацію, представляючи кожного учасника перед оргкомітетом", - сказала артистка.

"Це був складний вибір: є виконавці, які не потрапили у шортлист, але яких я точно хотіла б бачити у фіналі. Процес над піснями триває: аранжування, тексти, вокал… від себе підключу всіх, кого тільки можу, щоб довести все до супер’якості. Попереду - голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", - додала вона.

Стали відомі фіналісти Нацвідбору на &quot;Євробачення-2026&quot;Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Як і раніше, переможця Нацвідбору визначать за сумою голосів журі та глядачів.

Нагадаємо, 70-й, ювілейний конкурс Євробачення у 2026 році прийматиме Австрія, а саме Відень.

Півфінальні шоу заплановані на 12 та 14 травня, гранд-фінал - на 16 травня. Усі події проходитимуть на арені Wiener Stadthalle, що стане майданчиком конкурсу вже втретє в історії.

