"Спотворює реальність про українок": українська модель відмовилася від ролі у серіалі Netflix

Українська модель та фіналістка міжнародних конкурсів краси Катерина Білик відхилила пропозицію знятися у масштабному проєкті Netflix через стереотипне та однобоке висвітлення образу жінок зі Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю моделі каналу D1.

Стереотипний сценарій та розмова з режисером

За словами Катерини, йшлося про гучну історію про так звану "східноєвропейську еліту" з елементами криміналу та провокаційного стилю життя.

Зйомки мали проходити у кількох країнах Європи, зокрема в Чехії, Польщі та Словаччині.

Катерина Білик (фото надане моделлю)

Вона розповіла, що сценарій та подача образу героїні зовсім не співпадали з її внутрішніми цінностями.

"Мене розглядали на одну з ролей. У мене був дзвінок із режисером, обговорення концепції. Але сам сценарій і подача образу не співпадали з моїми цінностями", - зазначила Білик і додала, що вирішила припинити співпрацю після обговорення концепції з режисером.

Катерина Білик (фото надане моделлю)

Принципи понад популярність

"Я не хочу підтримувати чи популяризувати образ, який спотворює реальність про українок та жінок зі Східної Європи загалом. У мене інше бачення - сильна, розумна, самостійна жінка", - сказала вона.

Катерина Білик (фото надане моделлю)

Катерина зазначила, що для неї професійне позиціонування є важливішим за участь у потенційно успішному, але суперечливому медіапродукті.

"Для мене важливо не просто зніматися, а розуміти, що саме я транслюю у світ", - резюмувала інфлюенсерка.

Хто така Катерина Білик

Катерина Білик - українська модель, інфлюенсерка та володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025, яка увійшла до дванадцятки найкращих на міжнародному рівні.

Катерина Білик (фото надане моделлю)

Вона здобула широку популярність завдяки поєднанню кар'єри в моделінгу з активною громадянською позицією та гучними соціальними жестами, як-от роздача тисячі білих троянд у Києві для підтримки містян.