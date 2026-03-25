"Спотворює реальність про українок": українська модель відмовилася від ролі у серіалі Netflix

11:04 25.03.2026 Ср
2 хв
Популярна модель Катерина Білик розкрила скандальні подробиці сценарію нового серіалу Netflix, який змусив її негайно розірвати переговори з режисером
aimg Іванна Пашкевич
Українська модель та фіналістка міжнародних конкурсів краси Катерина Білик відхилила пропозицію знятися у масштабному проєкті Netflix через стереотипне та однобоке висвітлення образу жінок зі Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю моделі каналу D1.

Більше цікавого: Рудинський назвав серіал, який приніс йому рекордний дохід

Стереотипний сценарій та розмова з режисером

За словами Катерини, йшлося про гучну історію про так звану "східноєвропейську еліту" з елементами криміналу та провокаційного стилю життя.

Зйомки мали проходити у кількох країнах Європи, зокрема в Чехії, Польщі та Словаччині.

Вона розповіла, що сценарій та подача образу героїні зовсім не співпадали з її внутрішніми цінностями.

"Мене розглядали на одну з ролей. У мене був дзвінок із режисером, обговорення концепції. Але сам сценарій і подача образу не співпадали з моїми цінностями", - зазначила Білик і додала, що вирішила припинити співпрацю після обговорення концепції з режисером.

Принципи понад популярність

"Я не хочу підтримувати чи популяризувати образ, який спотворює реальність про українок та жінок зі Східної Європи загалом. У мене інше бачення - сильна, розумна, самостійна жінка", - сказала вона.

Катерина зазначила, що для неї професійне позиціонування є важливішим за участь у потенційно успішному, але суперечливому медіапродукті.

"Для мене важливо не просто зніматися, а розуміти, що саме я транслюю у світ", - резюмувала інфлюенсерка.

Хто така Катерина Білик

Катерина Білик - українська модель, інфлюенсерка та володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025, яка увійшла до дванадцятки найкращих на міжнародному рівні.

Вона здобула широку популярність завдяки поєднанню кар'єри в моделінгу з активною громадянською позицією та гучними соціальними жестами, як-от роздача тисячі білих троянд у Києві для підтримки містян.

Ще більше цікавого:

Відомий актор зізнався, як наклеп ледь не зруйнував його життя і кар’єру

Довженко про реакцію військових на його ролі в "Кіборгах" і "Свінгерах"

Більше по темі:
Netflix Актори Зірки
Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою