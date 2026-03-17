Головна » Розваги » Шоу бізнес

Відомий актор зізнався, як наклеп ледь не зруйнував його життя і кар’єру: "Ненавиджу паніку"

22:31 17.03.2026 Вт
3 хв
Через брехливі чутки у юності артист пережив бойкот, сильний тиск і серйозні проблеми зі здоров’ям
aimg Іванна Пашкевич
Відомий актор зізнався, як наклеп ледь не зруйнував його життя і кар’єру: "Ненавиджу паніку" Федір Гуринець (фото: instagram.com/fedirhurynets)

Зірка серіалів "Розтин покаже" та "Повернення" Федір Гуринець уперше поділився болісною історією, яка сталася з ним ще на першому курсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста для YouTube-канау Аліни Доротюк.

Більше цікавого: Зіркову журналістку Наталію Тур рознесли за питання вдові ADAM

За словами актора, у 17-річному віці він став об’єктом фальшивого звинувачення у зґвалтуванні, після чого фактично пережив неформальну "відміну" ще задовго до епохи соцмереж.

За словами Гуринця, все почалося після короткого інтимного зв’язку зі знайомою дівчиною.

Наступного дня, коли він дав зрозуміти, що не бачить між ними романтичних стосунків, ситуація різко змінилася.

Згодом актор помітив, що люди навколо почали від нього відвертатися: з ним припинили спілкуватися однокурсники, а частина викладачів також стала ставитися до нього інакше.

Особливо болісно він згадує період, коли бойкот охопив значну частину його оточення, а напруга дійшла до такого рівня, що складати іспити йому довелося в атмосфері відкритого тиску.

"Якби тоді були соціальні мережі, за секунду мене б вже не існувало... Мене б відмінусували одразу", - вважає актор.

Гуринець також зізнався, що на тлі пережитого потрапив до лікарні з відкритими виразками шлунка.

Лише згодом він дізнався, чому саме опинився в ізоляції: знайома, за його словами, поширювала вигадані деталі про нього серед студентів і викладачів.

Після того як артист розповів свою версію подій, ситуація поступово почала змінюватися, однак наслідки цієї історії ще довго нагадували про себе.

Згодом дівчина, яка, за словами Федір, його обмовила, сама вийшла з ним на зв’язок і попросила вибачення.

Тепер, каже актор, саме через той досвід він дуже обережно ставиться до будь-яких публічних скандалів і не поспішає робити висновки без повної картини.

"І коли зараз в публічному просторі щось вибухає, у мене травма. Я боюсь цього… Федь, а шо ти думаєш на цю тему? Я відразу: стоп, почекайте! Мені треба подзвонити тій людині, поговорити з нею, подзвонити цій людини, мені треба з усіма поговорити, для того щоб зробити загальний опис картини, щоб потім я зробив висновок… У мене холодний розум. Я ненавиджу паніку і емоційність в таких моментах, мені треба все аналізувати", - розповів артист.

Ще більше цікавого:

Іво Бобул різко відреагував на заяву Сандулеси про аборт

Олена Тополя назвала найскладніший момент розлучення

Більше по темі:
Актори Зірки
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО