"Искажает реальность об украинках": украинская модель отказалась от роли в сериале Netflix

11:04 25.03.2026 Ср
Популярная модель Екатерина Билык раскрыла скандальные подробности сценария нового сериала Netflix, который заставил ее немедленно разорвать переговоры с режиссером
Иванна Пашкевич
Украинская модель и финалистка международных конкурсов красоты Екатерина Билык отклонила предложение сняться в масштабном проекте Netflix из-за стереотипного и однобокого освещения образа женщин из Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью модели каналу D1.

Стереотипный сценарий и разговор с режиссером

По словам Екатерины, речь шла о громкой истории о так называемой "восточноевропейской элите" с элементами криминала и провокационного стиля жизни.

Съемки должны были проходить в нескольких странах Европы, в частности в Чехии, Польше и Словакии.

Она рассказала, что сценарий и подача образа героини совсем не совпадали с ее внутренними ценностями.

"Меня рассматривали на одну из ролей. У меня был звонок с режиссером, обсуждение концепции. Но сам сценарий и подача образа не совпадали с моими ценностями", - отметила Билык и добавила, что решила прекратить сотрудничество после обсуждения концепции с режиссером.

Принципы превыше популярности

"Я не хочу поддерживать или популяризировать образ, который искажает реальность об украинках и женщинах из Восточной Европы в целом. У меня другое видение - сильная, умная, самостоятельная женщина", - сказала она.

Екатерина отметила, что для нее профессиональное позиционирование важнее участия в потенциально успешном, но противоречивом медиапродукте.

"Для меня важно не просто сниматься, а понимать, что именно я транслирую в мир", - резюмировала инфлюенсерка.

Кто такая Екатерина Билык

Екатерина Билык - украинская модель, инфлюенсер и обладательница титула Miss Supranational Ukraine 2025, которая вошла в двенадцатку лучших на международном уровне.

Она получила широкую известность благодаря сочетанию карьеры в моделинге с активной гражданской позицией и громкими социальными жестами, например раздача тысячи белых роз в Киеве для поддержки горожан.

