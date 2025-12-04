Спортсменку-зрадницю Лискун позбавили всіх нагород: чи зможе вона виступати за Росію

Українську стрибунку у воду Софію Лискун виключили зі складу національної збірної та позбавили усіх звань і нагород після того, як спортсменка заявила про отримання російського громадянства .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Федерації України зі стрибків у воду.

Головне із заяви

В офіційному зверненні федерації зазначили, що ні тренерський штаб, ні Міністерство молоді та спорту не знали про рішення Лискун змінити громадянство.

"Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені".

У федерації також нагадали, що багато представників спортивної спільноти нині боронять країну, а виступ під державним прапором – це не лише честь, але й відповідальність.

"У нашій спортивній родині є тренери та батьки спортсменів, які стали на захист і боронять Україну. Тому кожен, хто виходить на змагання під синьо-жовтим прапором, має усвідомлювати високу ціну цієї честі та відповідальності".

Які санкції запровадила федерація

"На позачерговому засіданні виконавчого комітету воду було одноголосно ухвалено рішення про негайне виключення Софії Лискун зі складу національної збірної команди України та позбавлення її всіх звань і нагород, отриманих під егідою федерації", – йдеться в заяві.

Крім того, українська федерація планує звернутися до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до спортсменки "спортивний карантин". Також федерація залишає за собою право ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України, щоб унеможливити подібні випадки надалі.

Що кажуть у збірній України

Головний тренер національної команди зі стрибків у воду Ілля Целютін повідомив, що до останнього перебував у регулярному контакті із Лискун і не помічав жодних змін у її поведінці. Нічого не говорило про її наміри змінити громадянство.

Ситуація різко змінилася після того, як Лискун почала брати тривалі відпустки за власний рахунок і перестала виходити на зв'язок.

Тренер відверто зізнався, що його шокувало рішення Лискун, адже він сам родом із Рубіжного, звідки вивозив своїх батьків під час вторгнення Росії. Він зазначив, що Софія втекла від війни з Луганська ще у 2014 році, тож її нинішній крок здається йому абсолютно незрозумілим.

Попри значні спортивні здобутки Лискун, у збірній переконані, що її відсутність не позначиться на результатах команди. За словами тренерського штабу, нині в Україні є достатньо стрибунок, які демонструють високий рівень і готові замінити спортсменку.

"Ми нічого не втратили", - підкреслив Целютін у коментарі "Суспільному Спорт", додавши, що команда продовжує розвиватися і не залежить від одного спортсмена.

Чи зможе Лискун виступати за Росію

З 2023 року російські спортсмени мають право виступати на міжнародних змаганнях в статусі "нейтральних".

А в 2024 році World Aquatics дозволили росіянам і білорусам виступати в командних дисциплінах з водних видів спорту – також на умовах нейтралітету.