Софія Лискун перейшла до Росії: стрибунка у воду змінила громадянство

Середа 03 грудня 2025 20:36
UA EN RU
Софія Лискун перейшла до Росії: стрибунка у воду змінила громадянство Софія Лискун (фото: facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Катерина Урсатій

Українська стрибунка у воду Софія Лискун офіційно отримала російське громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські медіа, яким спортсменка прокоментувала своє рішення.

Лискун змінила спортивне громадянство: що заявила спортсменка

23-річна уродженка Луганська повідомила у відеокоментарі російським ЗМІ, що більше не є громадянкою України та виступатиме за Росію. За її словами, рішення вона ухвалила після тривалого невдоволення умовами роботи в українській команді.

Стрибунка стверджує, що в Україні нібито ігнорували професійні стандарти та критикували її за зв’язок із першою тренеркою, яка переїхала до Москви.

Лискун розповіла, що під час одного із зібрань їй закидали спілкування з російськими спортсменами та наставниками.

"На зборах мені заявили, що ніхто більше не контактує з росіянами. Я сиділа і не розуміла, чому це адресовано саме мені. Вважаю, доросла людина має поводитися інакше", -

Вона також додала, що у київському басейні був плакат із гаслом "Спорт поза політикою", проте, на її думку, саме спортсмени першими відчували тиск.

Претензії до системи підготовки

Лискун стверджує, що частина тренерів у збірній України мала базову освіту з інших видів спорту, що, на її думку, негативно впливало на рівень підготовки.

"Я добре розуміюся на стрибках у воду, тому ніколи не думала, якій державі виступаю. Однак в Україні виникали постійні труднощі", -

Також вона заявила, що через часті переїзди за кордон на тренувальні збори та психологічний тиск була змушена звертатися до психотерапевта і психіатра.

Досягнення Лискун у складі збірної України

Останнім міжнародним стартом спортсменки у синьо-жовтій формі став чемпіонат світу з водних видів спорту в Сінгапурі минулого літа, де вона посіла сьоме місце в командній дисципліні.

За час виступів за Україну Лискун здобула:

  • дві золоті медалі чемпіонату Європи з водних видів спорту;
  • дві перемоги на європейській першості зі стрибків у воду;
  • "срібло" чемпіонату світу-2022;
  • загалом 12 нагород на світових і континентальних турнірах.

Вона також брала участь у двох Олімпіадах - у Токіо-2020 та Парижі-2024, де її найкращим результатом стало сьоме місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

З 2023 року російським спортсменам дозволено виступати на міжнародних змаганнях у статусі "нейтральних", а з 2024 року – брати участь у командних дисциплінах у водних видах спорту.

Раніше громадянство змінив і бронзовий призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун, який тепер представляє Хорватію.

Також читайте, як екс-футболіст збірної України з'явився у списку зрадників після матчу в Росії.

