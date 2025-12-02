ua en ru
"Совпадение?": Безуглая сделала громкое заявление о разводе Тополей и вспомнила Ермака

Вторник 02 декабря 2025 11:29
UA EN RU
"Совпадение?": Безуглая сделала громкое заявление о разводе Тополей и вспомнила Ермака Безуглая сделала заявление о разводе Тараса Тополи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Накануне стало известно, что Тарас и Елена Тополя официально объявили о разводе, не объяснив публично причин такого решения. Уже через несколько часов после этого народный депутат Марьяна Безуглая обнародовала резкое заявление, в котором выдвинула собственную версию причин разрыва супругов и упомянула увольнение руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram политика.

Что выдала Безуглая о разводе Тополей

"Как только Андрея Ермака уволили, любимец ОП ряженый в военную форму певец Тарас Тополя разводится. Совпадение?" - заявила депутат.

Она также высказала предположение о возможных финансовых мотивах.

"Может, там какие-то схемы-темы, которые хотелось бы скрыть? Деньги за темники, концерты или же какой-то еще кэш? Может, у Миндича, из "прачечной"? Или же Елена Тополя, как "подкрышный" был, терпела, боялась, что начнешь ей на психиатра собирать, а никто не защитит... Теперь все, свободна? Ну-ну", - написала Безуглая.

&quot;Совпадение?&quot;: Безуглая сделала громкое заявление о разводе Тополей и вспомнила ЕрмакаБезуглая отреагировала на развод Тополь (скриншот)

Отдельно нардеп обратилась непосредственно к музыканту.

"А какой наглый был под крышей. Тебе на психолога собрать у людей, Тарас? Но я таким мошенничеством не занимаюсь. Кстати, как ты деньги собранные потратил, "герой"? "Крепость Бахмут", короче", - заявила она.

Как возник конфликт

Публичный конфликт между Марьяной Безуглой и Тарасом Тополей длится уже несколько месяцев.

Его острая фаза началась в июне, когда фронтмен группы "Антитела" обнародовал фотографии разрушенной во время российского обстрела квартиры.

В ответ Безуглая заявила, что это якобы "карма" за его "фейковую службу" в армии.

&quot;Совпадение?&quot;: Безуглая сделала громкое заявление о разводе Тополей и вспомнила ЕрмакаМарьяна Безуглая (фото: instagram.com/marybezuhla)

Эти слова вызвали волну возмущения, ведь Тарас Тополя с первых месяцев полномасштабного вторжения мобилизовался и проходил службу в составе 130-го батальона территориальной обороны ВСУ.

В ответ на обвинения артист инициировал символический сбор средств "на психиатрическую помощь" для депутата, что только обострило противостояние.

26 августа стало известно, что Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую.

Музыкант требует опровержения информации, которую считает клеветой, и заявляет о подрыве его репутации как военнослужащего и общественного деятеля.

Также он пояснил, что средства, собранные ранее, после отказа депутата от диагностики и лечения были направлены на поддержку детей погибших бойцов 130-го батальона.

&quot;Совпадение?&quot;: Безуглая сделала громкое заявление о разводе Тополей и вспомнила ЕрмакаТарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Несмотря на это, Безуглая снова обострила публичный конфликт с музыкантом. В своем новом заявлении она повторно обвинила его в мошенничестве и пригрозила судебным иском.

На момент публикации материала Тарас Тополя не комментировал новые обвинения Безуглой, связанные с его разводом.

