Залишилися стіни: росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" Тополі (фото)

Під час масованої атаки на Київ 23 червня, постраждала квартира соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Будинок, де він жив із дружиною Оленою Тополею (співачкою Alyosha), пошкоджений ударною хвилею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Тараса Тополі .

За словами співака, його житло розташоване в будинку поруч із багатоповерхівкою, в яку влучила російська балістична ракета. Потужна вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю, де мешкав Тополя з родиною.

Попри руйнування, родина музиканта вціліла.

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Olena Topolia квартиру.

Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг", - написав Тополя.

Артист також оприлюднив світлини наслідків удару.

Крім того, дружина музиканта Олена Тополя зняла перші хвилини після російського удару по Києву - ракета влучила в будинок навпроти. Шокована співачка не змогла вимовити ані слова. Відео Олена оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.