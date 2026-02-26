"Соромно, що він Герой": Гераскевич у Верховній Раді закликав до жорстких санкцій проти Бубки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який на Олімпіаді-2026 став символом боротьби за пам'ять загиблих атлетів, виступив із трибуни Верховної Ради. Спортсмен закликав парламент та президента очистити спортивну сферу від колаборантів та позбавити Сергія Бубку найвищих державних нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ атлета в залі парламенту.

Заклик до очищення

Гераскевич, який нещодавно отримав орден Свободи за свою принципову позицію в Мілані, порушив питання щодо перебування Сергія Бубки у статусі Героя України. На думку скелетоніста, функціонер, якого пов'язують із бізнесом на окупованих територіях, не має права носити це звання.

"Мені соромно, що він досі носить це звання. Людина системно знищує Україну, торгує з окупантами, допускає російські прапори в організаціях, які очолює. Це неприпустимо, коли звання Героя України, яке зараз здобувається посмертно на полі бою, носить людина, що підігрує Росії", - заявив Гераскевич.

Атлет закликав депутатів посприяти накладенню санкцій на Бубку, що автоматично дозволить юридично позбавити його статусу Героя.

Скандали навколо Бубки

Нагадаємо, Сергій Бубка покинув посаду очільника НОК України у жовтні 2022 року на тлі шквалу критики. Пізніше журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили результати розслідування щодо бізнесових зв'язків Сергія Бубки та його брата Василя з росіянами.

Попри це, у 2024 році Бубку переобрали до складу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ще на 8 років.

У грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування державних стипендій Бубці.

Правда – зброя України

Гераскевич також звернувся до представників усіх політичних сил із закликом зберігати монолітність, яку Україна продемонструвала під час скандалу на Іграх-2026.

Спортсмен підкреслив, що його дискваліфікація через "шолом пам'яті" довела: правда може бути незручною для міжнародних чиновників, але вона є головною зброєю України.