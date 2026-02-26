Суд із МОК та план на перемогу: Гераскевич повернеться на Олімпіаду зі своїм легендарним шоломом

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого зі скандалом дискваліфікували на Іграх-2026 за вшанування загиблих спортсменів, не збирається завершувати кар'єру. Атлет планує не лише оскаржити рішення чиновників у суді, а й тріумфувати на наступній Олімпіаді у тому самому екіпіруванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спортсмена The Guardian .

Повернення за "боргом"

Владислав Гераскевич заявив, що має "незавершені справи" з Олімпійськими іграми. Попри те, що в Мілані його мрію про медаль зруйнували функціонери МОК через "шолом пам'яті" з портретами 24 загиблих українських атлетів, скелетоніст сподівається піднятися на п'єдестал у 2030 році.

"Я хочу повернутися і змагатися на Олімпіаді. Наша мета – виграти судову справу проти МОК у незалежному суді. А потім я хочу вийти на старт у французьких Альпах у тому самому шоломі. І, звісно, виграти золоту медаль", - наголосив Гераскевич.

Шантаж та подвійні стандарти

Спортсмен розповів про тиск, який чинився на українську команду. За його словами, представники міжнародних структур натякали: будь-який протест може призвести до дискваліфікації всієї збірної України.

Гераскевич також підкреслив абсурдність звинувачень МОК у "політизації". Адже на його шоломі не було прапорів чи політичних символів – лише зображення загиблих атлетів.

Водночас іншим учасникам дозволяли використовувати навіть елементи російської символіки.

Жодної краплі жалю

Попри втрачену можливість виступити на Іграх, перебуваючи в своїй найкращій формі, Владислав запевняє: вибір між спортивним результатом та честю був очевидним.

"Я не міг зрадити цих атлетів. Якби я це зробив, то шкодував би все життя. Я вчинив правильно і не маю жодних жалів", - підсумував скелетоніст.