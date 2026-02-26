ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Стыдно, что он Герой": Гераскевич в Верховной Раде призвал к жестким санкциям против Бубки

Четверг 26 февраля 2026 12:12
UA EN RU
"Стыдно, что он Герой": Гераскевич в Верховной Раде призвал к жестким санкциям против Бубки Владислав Гераскевич (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который на Олимпиаде-2026 стал символом борьбы за память погибших атлетов, выступил с трибуны Верховной Рады. Спортсмен призвал парламент и президента очистить спортивную сферу от коллаборационистов и лишить Сергея Бубку высших государственных наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление атлета в зале парламента.

Читайте также: Суд с МОК и план на победу: Гераскевич вернется на Олимпиаду со своим легендарным шлемом

Призыв к очищению

Гераскевич, который недавно получил орден Свободы за свою принципиальную позицию в Милане, поднял вопрос о пребывании Сергея Бубки в статусе Героя Украины. По мнению скелетониста, функционер, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях, не имеет права носить это звание.

"Мне стыдно, что он до сих пор носит это звание. Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами, допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет. Это недопустимо, когда звание Героя Украины, которое сейчас приобретается посмертно на поле боя, носит человек, подыгрывающий России", - заявил Гераскевич.

Атлет призвал депутатов поспособствовать наложению санкций на Бубку, что автоматически позволит юридически лишить его статуса Героя.

Скандалы вокруг Бубки

Напомним, Сергей Бубка покинул пост главы НОК Украины в октябре 2022 года на фоне шквала критики. Позже журналисты проекта Bihus.info обнародовали результаты расследования относительно бизнес-связей Сергея Бубки и его брата Василия с россиянами.

Несмотря на это, в 2024 году Бубку переизбрали в состав Международного олимпийского комитета (МОК) еще на 8 лет.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене государственных стипендий Бубке.

Правда - оружие Украины

Гераскевич также обратился к представителям всех политических сил с призывом сохранять монолитность, которую Украина продемонстрировала во время скандала на Играх-2026.

Спортсмен подчеркнул, что его дисквалификация из-за "шлема памяти" доказала: правда может быть неудобной для международных чиновников, но она является главным оружием Украины.

Ранее мы сообщили, что Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Сергей Бубка
Новости
Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы
Горели ТЦ, разрушенные дома и десятки пострадавших: все об атаке РФ на Киев, Харьков и регионы
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ