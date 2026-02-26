"Стыдно, что он Герой": Гераскевич в Верховной Раде призвал к жестким санкциям против Бубки
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который на Олимпиаде-2026 стал символом борьбы за память погибших атлетов, выступил с трибуны Верховной Рады. Спортсмен призвал парламент и президента очистить спортивную сферу от коллаборационистов и лишить Сергея Бубку высших государственных наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление атлета в зале парламента.
Призыв к очищению
Гераскевич, который недавно получил орден Свободы за свою принципиальную позицию в Милане, поднял вопрос о пребывании Сергея Бубки в статусе Героя Украины. По мнению скелетониста, функционер, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях, не имеет права носить это звание.
"Мне стыдно, что он до сих пор носит это звание. Человек системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами, допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет. Это недопустимо, когда звание Героя Украины, которое сейчас приобретается посмертно на поле боя, носит человек, подыгрывающий России", - заявил Гераскевич.
Атлет призвал депутатов поспособствовать наложению санкций на Бубку, что автоматически позволит юридически лишить его статуса Героя.
Скандалы вокруг Бубки
Напомним, Сергей Бубка покинул пост главы НОК Украины в октябре 2022 года на фоне шквала критики. Позже журналисты проекта Bihus.info обнародовали результаты расследования относительно бизнес-связей Сергея Бубки и его брата Василия с россиянами.
Несмотря на это, в 2024 году Бубку переизбрали в состав Международного олимпийского комитета (МОК) еще на 8 лет.
В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене государственных стипендий Бубке.
Правда - оружие Украины
Гераскевич также обратился к представителям всех политических сил с призывом сохранять монолитность, которую Украина продемонстрировала во время скандала на Играх-2026.
Спортсмен подчеркнул, что его дисквалификация из-за "шлема памяти" доказала: правда может быть неудобной для международных чиновников, но она является главным оружием Украины.
Ранее мы сообщили, что Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта РФ.