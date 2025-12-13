ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Софія Нерсесян підкорила фінал "Дитячого Євробачення 2025": відео виступу українки

Субота 13 грудня 2025 19:03
UA EN RU
Софія Нерсесян підкорила фінал "Дитячого Євробачення 2025": відео виступу українки Софія Нерсесян у фіналі "Дитячого Євробачення" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Представниця України Софія Нерсесян вийшла на сцену фіналу "Дитячого Євробачення 2025" в Грузії з піснею "Мотанка". Вона презентувала номер в українському стилі з глибоким символічним меседжем.

Як виступила Софія Нерсесян, розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Дитячого Євробачення".

Яким був виступ України на "Дитячому Євробаченні"

Виступ Софії вирізнявся емоційністю та візуальною цілісністю. Юна співачка з'явилася на сцені під номером 6 у білому костюмі з червоними торочками та орнаментами у формі серця, що підкреслювали національні мотиви номера.

Вона підкорювала публіку композицією "Мотанка", яка присвячена українському ляльковому оберегу та перетворює його на голос дітей, що прагнуть захисту й безпеки.

Україна на "Дитячому Євробаченні 2025" (скриншоти)

Незадовго до фіналу міжнародного конкурсу стало відомо, що композиція зазнала деяких змін - отримала більше англомовного тексту.

Окрім сильного виконання символічної композиції, Софія вразила глядачів й танцювальним номером. Виступ українки викликав потужні овації у залі.


Що відомо про Софію Нерсесян

Дівчині 10 років. Вона з Києва. У вільний час активно волонтерить та бере участь у благодійних концертах, допомагаючи збирати кошти для захисників.

Софія перемогла у національному відборі, підкоривши глядачів звучанням пісні та харизмою. Автор музики та тексту композиції стала Світлана Тарабарова, а за аранжування відповідав Олександр Сосін.

Що відомо про "Дитяче Євробачення 2025"

Конкурс проходить 13 грудня в Олімпійському палаці в Тбілісі. Право на проведення Грузія здобула після перемоги Андрії Путкарадзе з піснею "To My Mom", яка стала четвертим тріумфом країни в історії "Дитячого Євробачення".

У цьогорічному конкурсі беруть участь 18 країн. Переможця визначатимуть за результатами голосування 50 на 50, де половина оцінок - від глядачів, половина - від журі країн-учасниць.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Новини шоу-бізнесу Детское Евровидение
Новини
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі