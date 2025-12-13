Софія Нерсесян підкорила фінал "Дитячого Євробачення 2025": відео виступу українки
Представниця України Софія Нерсесян вийшла на сцену фіналу "Дитячого Євробачення 2025" в Грузії з піснею "Мотанка". Вона презентувала номер в українському стилі з глибоким символічним меседжем.
Як виступила Софія Нерсесян, розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Дитячого Євробачення".
Яким був виступ України на "Дитячому Євробаченні"
Виступ Софії вирізнявся емоційністю та візуальною цілісністю. Юна співачка з'явилася на сцені під номером 6 у білому костюмі з червоними торочками та орнаментами у формі серця, що підкреслювали національні мотиви номера.
Вона підкорювала публіку композицією "Мотанка", яка присвячена українському ляльковому оберегу та перетворює його на голос дітей, що прагнуть захисту й безпеки.
Незадовго до фіналу міжнародного конкурсу стало відомо, що композиція зазнала деяких змін - отримала більше англомовного тексту.
Окрім сильного виконання символічної композиції, Софія вразила глядачів й танцювальним номером. Виступ українки викликав потужні овації у залі.
Що відомо про Софію Нерсесян
Дівчині 10 років. Вона з Києва. У вільний час активно волонтерить та бере участь у благодійних концертах, допомагаючи збирати кошти для захисників.
Софія перемогла у національному відборі, підкоривши глядачів звучанням пісні та харизмою. Автор музики та тексту композиції стала Світлана Тарабарова, а за аранжування відповідав Олександр Сосін.
Що відомо про "Дитяче Євробачення 2025"
Конкурс проходить 13 грудня в Олімпійському палаці в Тбілісі. Право на проведення Грузія здобула після перемоги Андрії Путкарадзе з піснею "To My Mom", яка стала четвертим тріумфом країни в історії "Дитячого Євробачення".
У цьогорічному конкурсі беруть участь 18 країн. Переможця визначатимуть за результатами голосування 50 на 50, де половина оцінок - від глядачів, половина - від журі країн-учасниць.
