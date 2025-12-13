Софія Нерсесян підкорила фінал "Дитячого Євробачення 2025": відео виступу українки

Представниця України Софія Нерсесян вийшла на сцену фіналу "Дитячого Євробачення 2025" в Грузії з піснею "Мотанка". Вона презентувала номер в українському стилі з глибоким символічним меседжем.

Як виступила Софія Нерсесян, розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Дитячого Євробачення".

Яким був виступ України на "Дитячому Євробаченні"

Виступ Софії вирізнявся емоційністю та візуальною цілісністю. Юна співачка з'явилася на сцені під номером 6 у білому костюмі з червоними торочками та орнаментами у формі серця, що підкреслювали національні мотиви номера.

Вона підкорювала публіку композицією "Мотанка", яка присвячена українському ляльковому оберегу та перетворює його на голос дітей, що прагнуть захисту й безпеки.

Україна на "Дитячому Євробаченні 2025" (скриншоти)

Незадовго до фіналу міжнародного конкурсу стало відомо, що композиція зазнала деяких змін - отримала більше англомовного тексту.

Окрім сильного виконання символічної композиції, Софія вразила глядачів й танцювальним номером. Виступ українки викликав потужні овації у залі.



Що відомо про Софію Нерсесян

Дівчині 10 років. Вона з Києва. У вільний час активно волонтерить та бере участь у благодійних концертах, допомагаючи збирати кошти для захисників.

Софія перемогла у національному відборі, підкоривши глядачів звучанням пісні та харизмою. Автор музики та тексту композиції стала Світлана Тарабарова, а за аранжування відповідав Олександр Сосін.

Що відомо про "Дитяче Євробачення 2025"

Конкурс проходить 13 грудня в Олімпійському палаці в Тбілісі. Право на проведення Грузія здобула після перемоги Андрії Путкарадзе з піснею "To My Mom", яка стала четвертим тріумфом країни в історії "Дитячого Євробачення".

У цьогорічному конкурсі беруть участь 18 країн. Переможця визначатимуть за результатами голосування 50 на 50, де половина оцінок - від глядачів, половина - від журі країн-учасниць.