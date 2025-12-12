Переможці "Євробачення-2024" Nemo повернули свій кубок: чому вони відмовилися від трофея

Переможці "Євробачення-2024", швейцарські співаки Nemo, повідомили, що відмовляються від свого кришталевого трофея. Артисти заявили, що повертають кубок до штаб-квартири Європейської мовної спілки (ЄМС) у Женеві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавців.

Причина - участь Ізраїлю

Головним мотивом такого рішення музиканти назвали незгоду з допуском Ізраїлю до конкурсу.

За словами артистів, вони вважають неприйнятною позицію ЄМС, яка не ухвалила рішення про дискваліфікацію країни, дії якої, згідно з висновками Незалежної міжнародної комісії ООН, мають ознаки геноциду щодо населення Сектора Гази.

У заяві Nemo нагадали про цінності, які декларує конкурс.

"Євробачення" стверджує, що воно символізує єдність, інклюзивність та гідність для всіх. Ці цінності зробили цей конкурс значущим для мене. Але постійна участь Ізраїля під час того, що Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування визнала геноцидом, демонструє явний конфлікт між цими ідеалами та рішеннями, прийнятими ЄМС", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, на 95-й Генеральній асамблеї Європейської мовної спілки (EBU), що відбулася 4 грудня у Женеві, організатори затвердили низку оновлень щодо формату проведення майбутнього конкурсу "Євробачення".

Під час голосування також ухвалили рішення залишити Ізраїль серед учасників, попри тривалі дискусії.

Які зміни запровадили EBU

До правил конкурсу внесли кілька ключових коригувань:

зменшено вплив голосування фанів,

журі знову братиме участь у визначенні результатів півфіналів,

заборонено промокампанії, які можуть певним чином вплинути на хід голосування або його результат.

The new regulations have been approved by a large majority EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 4, 2025

Одразу після ухвалення рішень низка держав повідомила про відмову брати участь у конкурсі. Своє небажання виходити на сцену "Євробачення" оголосили:

Іспанія,

Ірландія,

Нідерланди,

Словенія.

10 грудня до цього списку додалася й Ісландія, наголосивши, що участь у конкурсі "не принесе радості чи спокою" з огляду на реакцію суспільства.

Португалія також може пропустити конкурс. З 16 артистів, які пройшли до національного відбору Festival da Canção, 11 заявили про готовність відмовитися від поїздки на "Євробачення" у разі перемоги.