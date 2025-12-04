ua en ru
Ізраїль допустили до "Євробачення": які країни-учасниці оголосили бойкот

Четвер 04 грудня 2025 20:14
Ізраїль допустили до "Євробачення": які країни-учасниці оголосили бойкот Ізраїль братиме участь в "Євробаченні 2026" (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ізраїль офіційно візьме участь у "Євробаченні 2026". На тлі цієї новини інші країни-учасниці почали оголошувати бойкот.

Які країни відмовляються від участі в "Євробаченні-2026", дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про участь Ізраїля на "Євробаченні 2026"

Генеральна асамблея Європейської мовної спілки (EBU) у Женеві ухвалила нові правила конкурсу Євробачення, оголошені минулого місяця, без необхідності додаткового голосування щодо участі Ізраїлю.

"Велика більшість членів погодилася, що додаткового голосування щодо участі не потрібно, і Євробачення 2026 має пройти за планом із новими заходами безпеки", - йшлося у заяві EBU.

Як повідомляється, під час голосування було оброблено 1122 голоси:

  • 738 - "за" нові правила та без потреби додаткового голосування,
  • 264 - "проти" нових правил та за окреме голосування,
  • 120 - утримались.

Таким чином, Ізраїль залишиться серед учасників конкурсу. Це розлютило чимало інших учасників, які раніше виступали за виключення країни через війну в Газі.

Які країни вже відмовилися від участі в "Євробаченні 2026" через Ізраїль

Кілька країн оголосили про відмову від участі у конкурсі 2026 року. Нідерланди, Іспанія, Словенія та Ірландія відмовилися від участі.

Вони критикували участь Ізраїлю через гуманітарну ситуацію у Газі та можливе несправедливе голосування.

За словами нідерландського мовника Avrotros, "участь у нинішніх умовах суперечить громадським цінностям, які для нас є важливими".

Іспанський мовник RTVE додав, що відмова від участі означає, що країна не транслюватиме фінал та півфінали "Євробачення 2026".

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Eurovision World, BBC, CNN.

Ізраїль Євробачення Новини шоу-бізнесу
