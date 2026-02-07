Снігур встановила рекорд у кар'єрі: як українка зупинилася за крок від фіналу WTA

Деталі матчу в Клуж-Напоці

Українка Дар'я Снігур (№144 WTA) не змогла пробитися до вирішального матчу Transylvania Open.

У поєдинку 1/2 фіналу вона поступилася представниці Румунії Сорані Кирсті, яка займає 36-ту сходинку світової класифікації. Зустріч тривала менше години - 57 хвилин.

Перший сет пройшов за повної домінації румунської тенісистки, яка не віддала Снігур жодного гейму.

У другій партії українка намагалася нав'язати боротьбу, проте досвідчена суперниця впевнено довела справу до перемоги. Підсумковий рахунок зустрічі - 0:6, 3:6.

Протягом гри Снігур не виконала жодної подачі навиліт та припустилася однієї подвійної помилки.

Головною проблемою для українки стала реалізація брейк-пойнтів: вона не змогла використати жоден із двох шансів на подачі опонентки. Натомість Кирстя діяла значно ефективніше.

Кирстя, своєю чергою, подала три ейси, один раз помилилася на подачі та зробила чотири брейки.

Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні.

Історичне досягнення українки

Попри поразку, виступ у Клуж-Напоці став знаковим для Дар'ї Снігур. 22-річна киянка вперше у своїй кар'єрі дійшла до півфінальної стадії турніру під егідою WTA.

Шлях Снігур на Transylvania Open був тривалим - вона розпочала змагання з кваліфікаційного етапу. На шляху до півфіналу українка здобула низку важливих перемог:

У відборі здолала співвітчизницю Ангеліну Калініну та іспанку Альону Большову. В основній сітці пройшла француженку Ракотоманга Ражаона. Сенсаційно розгромила другу сіяну Жаклін Крістіан. У важкому чвертьфіналі виявилася сильнішою за китаянку Юань Юе.

Фінальні перспективи турніру

У вирішальному матчі за титул Сорана Кирстя, яка проводить свій прощальний сезон, зустрінеться з британкою Еммою Радукану.

Остання у паралельному півфіналі вибила ще одну представницю України - Олександру Олійникову.