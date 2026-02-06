ua en ru
Українського фіналу не буде: Олійникова в неймовірній зарубі поступилася зірковій британці

П'ятниця 06 лютого 2026 20:09
Українського фіналу не буде: Олійникова в неймовірній зарубі поступилася зірковій британці Олександра Олійникова (фото: Australian Open)
Автор: Андрій Костенко

Четверта ракетка України Олександра Олійникова билася за вихід у свій перший фінал на рівні WTA 250 із зірковою британською тенісисткою Еммою Радукану.

Про те, як пройшло протистояння – розповідає РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

WTA 250, Клуж-Напока, півфінал

Емма Радукану (Велика Британія) – Олександра Олійникова (Україна) – 7:5, 3:6, 6:3

Перед грою

Емма Радукану – британська тенісистка румунсько-китайського походження. Тож на кортах Клуж-Напоки відчуває себе майже, як вдома. 30-та ракетка світу – вона перша сіяна на турнірі, що автоматично робить її головною претенденткою на титул.

Радукану лише 23 і вона майже на два роки молодша за Олійникову. Проте має зірковий статус після сенсаційної перемоги у 18-річному віці на Відкритому чемпіонаті США-2021. Зазначимо, що відтоді вона й близько не наближалась до подібних результатів.

Проте у матчі з 91-ю ракеткою світу Олійниковою британка була явним фаворитом.

Як пройшов матч

Поєдинок для суперниць виявився надважким, як у фізичному, так і в психологічному плані.

Перший сет пройшов рівно до рахунку – 5:5. У 10-му геймі Радукану мала сетпойнт на власній подачі, але не змогла його реалізувати. Проте вже в наступному геймі взяла очко на м'ячах Олійникової, а потім виграла й власну подачу – 7:5.

У другому сеті британка повела – 3:1. Але Олійникова вирівняла гру та зробила два брейки поспіль. У підсумку – 6:3 на користь українки.

Усе вирішив третій сет, де українка спочатку повела 2:1, але потім не витримала напруги боротьби. Двічі поступившись на власній подачі, вона програла сет і матч. Протистояння тривало 2 години та 49 хвилин.

Хто зіграє у фіналі

Таким чином Радукану стала першою фіналісткою турніру. У вирішальному поєдинку вона зіграє з переможницею іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться українка Дарія Снігур (WTA 144) та румунка Сорана Кирстя (WTA 36).

