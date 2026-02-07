Снигур установила рекорд в карьере: как украинка остановилась в шаге от финала WTA

Детали матча в Клуж-Напоке

Украинка Дарья Снигур (№144 WTA) не смогла пробиться в решающий матч Transylvania Open.

В поединке 1/2 финала она уступила представительнице Румынии Соране Кырсти, которая занимает 36-ю строчку мировой классификации. Встреча длилась менее часа - 57 минут.

Первый сет прошел при полной доминации румынской теннисистки, которая не отдала Снигур ни одного гейма.

Во второй партии украинка пыталась навязать борьбу, однако опытная соперница уверенно довела дело до победы. Итоговый счет встречи - 0:6, 3:6.

По ходу игры Снигур не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Главной проблемой для украинки стала реализация брейк-пойнтов: она не смогла использовать ни один из двух шансов на подаче оппонентки. Зато Кирстя действовала значительно эффективнее.

Кирстя, в свою очередь, подала три эйса, один раз ошиблась на подаче и сделала четыре брейка.

Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне.

Историческое достижение украинки

Несмотря на поражение, выступление в Клуж-Напоке стало знаковым для Дарьи Снигур. 22-летняя киевлянка впервые в своей карьере дошла до полуфинальной стадии турнира под эгидой WTA.

Путь Снигур на Transylvania Open был длительным - она начала соревнования с квалификационного этапа. На пути к полуфиналу украинка одержала ряд важных побед:

В отборе одолела соотечественницу Ангелину Калинину и испанку Алену Большову. В основной сетке прошла француженку Ракотоманга Ражаона. Сенсационно разгромила вторую сеяную Жаклин Кристиан. В тяжелом четвертьфинале оказалась сильнее китаянки Юань Юэ.

Финальные перспективы турнира

В решающем матче за титул Сорана Кирстя, которая проводит свой прощальный сезон, встретится с британкой Эммой Радукану.

Последняя в параллельном полуфинале выбила еще одну представительницу Украины - Александру Олейникову.