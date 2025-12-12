Смерть Степана Гиги подтвердили его близкие: "Наше сердце остановилось"

В пятницу, 12 декабря, умер народный артист Степан Гига. Его близкие впервые прокомментировали трагедию и пообещали обнародовать детали прощания.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу певца в Instagram .

Как близкие Степана Гиги подтвердили его смерть

Представители выразили глубокую скорбь, отметив, что не стало великого артиста.

"Сегодня наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни великий артист, человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов", - отметили они.

В публикации они также выразили благодарность поклонникам, которые поддерживали певца на протяжении жизни.

"Выражаем искреннюю благодарность всем поклонникам за вашу любовь, поддержку и теплые слова, которые вы дарили Степану Петровичу на протяжении многих лет. Ваша любовь была для него бесконечно важной", - говорится в заявлении.

Напоследок представители Гиги пообещали 13 декабря обнародовать детали прощания и церемонии чествования.

Близкие Степана Гиги о его смерти (скриншот)

Как отреагировали в сети

Подписчики сразу начали выражать соболезнования и вспоминать вклад певца в развитие музыкальной культуры Украины.

"Украина потеряла легенду. Вечная память! "На могилі моїй посадіть яворину".

"Ушел из жизни легендарный артист, чей голос и песни навсегда вошли в наше культурное наследие".

"І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Светлая память".

"Потеря для всех украинцев до боли. Спасибо, Маэстро, за все песни".

"Навсегда в нашем сердце".

Что известно о смерти Степана Гиги

Напомним, в ноябре народный артист оказался в больнице. Он перенес срочную операцию. Из-за госпитализации Гига отменил запланированные концерты.

Сообщалось, что его состояние тяжелое, но стабильное. Ему требовалось время на восстановление и реабилитацию. Но уже 12 декабря стало известно, что сердце певца остановилось.

Ранее 8 декабря журналист Виталий Глагола со ссылкой на якобы близкие к семье источники заявил, что певцу ампутировали ногу из-за второй операции на колене. В итоге он якобы впал в кому.

Через несколько дней команда Гиги публично отреагировала на волну слухов, опровергнув распространенные заявления. Там снова заявили о его тяжелом, но стабильном состоянии и призвали не распространять непроверенную информацию.