Зібров, Білозір та інші зірки про смерть Степана Гіги: "Він був людиною світла"

Новина про смерть Степана Гіги шокувала його фанів та колег. Артисту було 66-років, його серце зупинилося 12 грудня.

Хор "Гомін"

"Сьогодні нас покинув справжній метр української естради - Степан Гіга. Для хору "Гомін" ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт "Цей сон" став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію та любов тисяч слухачів, які співали її разом з нами в залах та мільйонами переглядали в соцмережах", - повідомили у колективі.

"Дякуємо Вам, Маестро, за музику, яка об’єднує покоління і жанри. Дякуємо, що дали нам можливість торкнутися Вашої творчості і через неї знайти шлях до сердець багатьох українців. Ваші пісні житимуть, доки ми співаємо. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять", - додали у хорі.

Допис хору "Гомін" про смерть Гіги (скріншот)

Оксана Білозір

Співачка розмістила фото артиста і залишила декілька слів.

"Спочивай з Богом", - написала вона.

Білозір про смерть Гіги (скріншот)

Павло Зібров

"Степане… Світла пам’ять, друже… Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина…Твій голос і твої пісні - це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, у наших серцях! Щирі співчуття рідним. Спочивай з миром", - написав співак.

Зібров про Гігу (скріншот)

Ірина Федишин

Є люди, написала співачка, чия творчість не залежить від часу, моди чи популярності. Вона "народжується тихо - інколи тоді, коли світ ще не готовий її почути. Але з роками саме ці пісні стають "чистим та глибоким джерелом".

"Степан був саме з таких людей. У часи, коли це було зовсім непопулярно, коли шлях був непростим і не обіцяв швидкого визнання, він не зрадив себе і не відвернувся від свого покликання. Він ішов далі - і його пісні жили", - зазначила Ірина.

За словами співачки, Гіга пройшов нелегкий шлях, а усвідомлення цінності його праці прийшло вже наприкінці.

"Це тиха і сумна правда багатьох митців - коли їхнє слово й пісня знаходять нову глибину тоді, коли вже немає можливості сказати "дякую" особисто. Сьогодні, його ім’я назавжди вписано у нашу історію. Бо справжня творчість не зникає - вона переходить у вічність... Світло, яке Ви залишили, з нами. І воно не згасне", - додала вона.

Степан Гіга помер (скріншот)

Віктор Павлік

Співак процитував рядки з пісні "Яворина", яку виконував Гіга.

"Спочивай з Богом, брате", - написав він.

Павлік про смерть Степана Гіги (скріншот)

Артем Пивоваров

Співак зізнався, що не хоче вірити у те, що Гіга помер. Зовсім нещодавно він записав з ним пісню в рамках проєкту The Вуса.

"Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом, він був людиною світла, його присутність, його голос, його ставлення до людей - завжди несли тепло і силу. Такі люди залишають слід, який не зітреться", - написав Артем.

Пивоваров висловився про Гігу (скріншот)

Катерина Репяхова

Дружина Павліка зізналася, що у неї просто немає слів.

Репяхова про Гігу (скріншот)

Також про смерть співака висловилися Слава Дьомін, Раміна Есхаказай, Катерина Бужинська, Юлія Корецька та Міша Крупін.

Зірки про смерть Степана Гіги (скріншот)