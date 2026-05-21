Сльози легенди та фінал епохи: Степаненко завершив кар'єру під коридор пошани

Колишній капітан донецького "Шахтаря" та півзахисник збірної України Тарас Степаненко офіційно завершив кар'єру футболіста. Його останній поєдинок у професійному спорті завершився несподіваним фіналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку УПЛ ТБ.

Сльози капітана та особливий подарунок

Свій прощальний матч 36-річний хавбек провів у складі ковалівського "Колоса" проти своєї колишньої та найголовнішої команди у житті - донецького "Шахтаря". Саме за "гірників" півзахисник відіграв рекордні 439 матчів.

Символічний момент стався на 60-й хвилині зустрічі, коли Степаненка викликали на заміну.

Футболісти обох колективів миттєво перервали гру та вишикувалися у коридор пошани.

Проводжаючи легенду, стадіон та гравці не стримували аплодисментів, а сам Тарас залишав футбольне поле зі сльозами на очах.

Одразу після заміни представники двох клубів вручили ветерану пам'ятні футболки. На формі від "Шахтаря" було символічно викарбовано цифру із кількістю його поєдинків за донеччан у період з 2010 по 2025 роки.

Дебют хавбека у великому футболі відбувся навесні 2007 року в складі запорізького "Металурга". За свою яскраву кар'єру Степаненко 10 разів ставав чемпіоном України та провів 87 поєдинків у футболці національної збірної.

Повідомляється, що Степаненко не полишає спорт остаточно. Вже найближчим часом він розпочне тренерську діяльність і увійде до штабу Андреа Мальдери в національній збірній України.

Сенсаційне фіаско чемпіона

Прощальний поєдинок легенди став тріумфальним для його поточної команди, але водночас перервав неймовірну серію "Шахтаря". "Колос" зумів обіграти лідера чемпіонату України з рахунком 1:0.

Матч 30-го туру УПЛ проходив у Львові на стадіоні "Україна". Попри те, що донеччани домінували у першому таймі (Невертон навіть поцілив у стійку), ковалівці відповідали гострими контратаками.

Долю протистояння вирішила 49-та хвилина, адже нападник "Колоса" Ардіт Тахірі виграв складну верхову боротьбу у штрафному майданчику і форвард головою точно замкнув передачу партнера та забив єдиний гол у зустрічі.

Цей програш став для донеччан справжнім шоком, адже команда не знала поразок на внутрішній арені 21 матч поспіль - ще з жовтня 2025 року. Проте на турнірне становище "гірників" це не вплинуло.

"Шахтар" завершив цей сезон у статусі нового чемпіона України, відірвавшись від ЛНЗ на 15 очок. Ковалівський клуб фінішував на 5-му місці турнірної таблиці.