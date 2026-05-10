"Шахтар" – чемпіон, "Полтава" вилетіла: таблиця та інтриги УПЛ перед фінальними турами

16:23 10.05.2026 Нд
3 хв
До кінця сезону команди Прем'єр-ліги проведуть по три матчі
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" виграв 16-те "золото" (фото: ФК "Шахтар")
Попри те, що ім'я золотого призера вже відоме, а перший невдаха сезону готується до Першої ліги, українська Прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму з максимальною напругою. Боротьба за єврокубки, "срібна" дуель та запекла битва за виживання – у чемпіонаті ще достатньо запитань без відповідей.

РБК-Україна аналізує головні інтриги турнірної таблиці за 270 хвилин до кінця сезону.

16-й тріумф "гірників"

Донецький "Шахтар" у 27-му турі переміг "Полтаву" (4:0) і достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул "гірників" і за цим показником вони впритул наблизилися до столичного "Динамо" (17 чемпіонств).

Усі чемпіони України з футболу:

  • "Динамо" (Київ) – 17 титулів (1993-2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016, 2021, 2025)
  • "Шахтар" (Донецьк) – 16 (2002, 2005, 2006, 2008, 2010-2014, 2017-2020, 2023, 2024, 2026)
  • "Таврія" (Сімферополь) – 1 (1992)

Як Ротань "убив" "Олександрію"

Полтавська команда, своєю чергою вилетіла до Першої ліги, відігравши в еліті лише один сезон.

Компанію полтавцям вже майже точно складе віце-чемпіон минулого сезону – "Олександрія". У 27-му турі команда Володимира Шарана зазнала чергової поразки – у Житомирі від "Полісся", пропустивши фатальний гол на 90-й хвилині. Так Руслан Ротань, що нині очолює "вовків", фактично підписав вирок команді, з якою ще минулого сезону створив у чемпіонаті справжнє диво.

Ще чотири клуби – "Епіцентр", "Оболонь", "Кудрівка" та "Рух" – ведуть боротьбу за те, щоб уникнути перехідних матчів.

Суперечка за "срібло" та провал "Динамо"

Центральним у турі став матч у Черкасах, де місцевий ЛНЗ приймав столичне "Динамо". Суперники розійшлися нульовою нічиєю – і цей результат був на користь "Полісся".

Житомирський клуб піднявся на другу сходинку в таблиці (55 очок) та тепер зробить усе можливе, щоб не втратити її до фінішу. ЛНЗ (54 пункти) у свою чергу вже в наступному турі (домашня гра з "Полтавою") забронює за собою місце у топ-3. Таким чином, з вірогідністю у 99% – "Полісся" та ЛНЗ представлять Україну в Лізі конференцій-2026/27.

"Динамо" вдруге в історії (після сезону-2013/14) залишиться без медалей чемпіонату України, Для киян головна надія – фінал Кубка, перемога у якому гарантує їм місце в розіграші Ліги Європи.

Усі результати 27-го туру:

  • "Кривбас" – "Карпати" – 1:0 (Сек, 32)
  • "Колос" – "Кудрівка" – 1:0 (Ррапай, 24)
  • "Полісся" – "Олександрія" – 2:1 (Гайдучик, 71, Філіппов, 90 – Ндіага, 82)
  • "Рух" – "Верес" – 0:0
  • ЛНЗ – "Динамо" – 0:0
  • "Оболонь" – "Епіцентр" – 2:2 (Лях, 60, 90+5 – Рохас, 9, Сидун, 49)
  • "Зоря" – "Металіст 1925" – 1:1 (Верлі, 90+1 – Ітодо, 1)
  • "Полтава" – "Шахтар" – 0:4 (Криськів, 45+3, Ізакі, 55, 61, Траоре, 67)

Бомбардири:

  • Матвій Пономаренко ("Динамо") – 12 голів
  • Пилип Будківський ("Зоря") – 11
  • Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 10
  • Петер Ітодо ("Металіст 1925") – 9
  • Бабукар Фал ("Рух" / "Карпати") – 9
  • Микола Гайдучик ("Полісся") – 9

Нетиповий 28-й

Наступний, 28-й тур УПЛ буде багато у чому нетиповим. По-перше його матчі пройдуть не у вихідні, а у вівторок-середу (12-13) травня. І вся програма вміститься лише в два ігрові дні.

Найцікавішими обіцяють бути протистояння "Металіст 1925" – "Карпати" (12 травня) та "Динамо" – "Колос" (13 травня).

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА та що це дає клубам.

