"Шахтар" – чемпіон, "Полтава" вилетіла: таблиця та інтриги УПЛ перед фінальними турами

Попри те, що ім'я золотого призера вже відоме, а перший невдаха сезону готується до Першої ліги, українська Прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму з максимальною напругою. Боротьба за єврокубки, "срібна" дуель та запекла битва за виживання – у чемпіонаті ще достатньо запитань без відповідей.

16-й тріумф "гірників"

Донецький "Шахтар" у 27-му турі переміг "Полтаву" (4:0) і достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул "гірників" і за цим показником вони впритул наблизилися до столичного "Динамо" (17 чемпіонств).

Усі чемпіони України з футболу:

"Динамо" (Київ) – 17 титулів (1993-2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016, 2021, 2025)

(1993-2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016, 2021, 2025) "Шахтар" (Донецьк) – 16 (2002, 2005, 2006, 2008, 2010-2014, 2017-2020, 2023, 2024, 2026)

(2002, 2005, 2006, 2008, 2010-2014, 2017-2020, 2023, 2024, 2026) "Таврія" (Сімферополь) – 1 (1992)

Як Ротань "убив" "Олександрію"

Полтавська команда, своєю чергою вилетіла до Першої ліги, відігравши в еліті лише один сезон.

Компанію полтавцям вже майже точно складе віце-чемпіон минулого сезону – "Олександрія". У 27-му турі команда Володимира Шарана зазнала чергової поразки – у Житомирі від "Полісся", пропустивши фатальний гол на 90-й хвилині. Так Руслан Ротань, що нині очолює "вовків", фактично підписав вирок команді, з якою ще минулого сезону створив у чемпіонаті справжнє диво.

Ще чотири клуби – "Епіцентр", "Оболонь", "Кудрівка" та "Рух" – ведуть боротьбу за те, щоб уникнути перехідних матчів.

Суперечка за "срібло" та провал "Динамо"

Центральним у турі став матч у Черкасах, де місцевий ЛНЗ приймав столичне "Динамо". Суперники розійшлися нульовою нічиєю – і цей результат був на користь "Полісся".

Житомирський клуб піднявся на другу сходинку в таблиці (55 очок) та тепер зробить усе можливе, щоб не втратити її до фінішу. ЛНЗ (54 пункти) у свою чергу вже в наступному турі (домашня гра з "Полтавою") забронює за собою місце у топ-3. Таким чином, з вірогідністю у 99% – "Полісся" та ЛНЗ представлять Україну в Лізі конференцій-2026/27.

"Динамо" вдруге в історії (після сезону-2013/14) залишиться без медалей чемпіонату України, Для киян головна надія – фінал Кубка, перемога у якому гарантує їм місце в розіграші Ліги Європи.

Усі результати 27-го туру:

"Кривбас" – "Карпати" – 1:0 (Сек, 32)

(Сек, 32) "Колос" – "Кудрівка" – 1:0 (Ррапай, 24)

(Ррапай, 24) "Полісся" – "Олександрія" – 2:1 (Гайдучик, 71, Філіппов, 90 – Ндіага, 82)

(Гайдучик, 71, Філіппов, 90 – Ндіага, 82) "Рух" – "Верес" – 0:0

ЛНЗ – "Динамо" – 0:0

"Оболонь" – "Епіцентр" – 2:2 (Лях, 60, 90+5 – Рохас, 9, Сидун, 49)

(Лях, 60, 90+5 – Рохас, 9, Сидун, 49) "Зоря" – "Металіст 1925" – 1:1 (Верлі, 90+1 – Ітодо, 1)

(Верлі, 90+1 – Ітодо, 1) "Полтава" – "Шахтар" – 0:4 (Криськів, 45+3, Ізакі, 55, 61, Траоре, 67)

Бомбардири:

Матвій Пономаренко ("Динамо") – 12 голів

Пилип Будківський ("Зоря") – 11

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 10

Петер Ітодо ("Металіст 1925") – 9

Бабукар Фал ("Рух" / "Карпати") – 9

Микола Гайдучик ("Полісся") – 9

Нетиповий 28-й

Наступний, 28-й тур УПЛ буде багато у чому нетиповим. По-перше його матчі пройдуть не у вихідні, а у вівторок-середу (12-13) травня. І вся програма вміститься лише в два ігрові дні.

Найцікавішими обіцяють бути протистояння "Металіст 1925" – "Карпати" (12 травня) та "Динамо" – "Колос" (13 травня).