ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Слезы легенды и финал эпохи: Степаненко завершил карьеру под коридор почета

17:47 21.05.2026 Чт
3 мин
Он не сдержал эмоций во время последней замены, а его команда сотворила громкую сенсацию. Какой сюрприз ждет легенду в сборной?
aimg Екатерина Урсатий
Слезы легенды и финал эпохи: Степаненко завершил карьеру под коридор почета Тарас Степаненко (фото: instagram.com/tarasstepanenko)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Бывший капитан донецкого "Шахтера" и полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко официально завершил карьеру футболиста. Его последний поединок в профессиональном спорте завершился неожиданным финалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка УПЛ ТВ.

Слезы капитана и особый подарок

Свой прощальный матч 36-летний хавбек провел в составе ковалевского "Колоса" против своей бывшей и самой главной команды в жизни - донецкого "Шахтера". Именно за "горняков" полузащитник сыграл рекордные 439 матчей.

Символический момент произошел на 60-й минуте встречи, когда Степаненко вызвали на замену.

Футболисты обоих коллективов мгновенно прервали игру и выстроились в коридор почета.

Провожая легенду, стадион и игроки не сдерживали аплодисментов, а сам Тарас покидал футбольное поле со слезами на глазах.

Сразу после замены представители двух клубов вручили ветерану памятные футболки. На форме от "Шахтера" была символично выгравирована цифра с количеством его поединков за дончан в период с 2010 по 2025 годы.

Дебют хавбека в большом футболе состоялся весной 2007 года в составе запорожского "Металлурга". За свою яркую карьеру Степаненко 10 раз становился чемпионом Украины и провел 87 поединков в футболке национальной сборной.

Сообщается, что Степаненко не оставляет спорт окончательно. Уже в ближайшее время он начнет тренерскую деятельность и войдет в штаб Андреа Мальдеры в национальной сборной Украины.

Сенсационное фиаско чемпиона

Прощальный поединок легенды стал триумфальным для его текущей команды, но одновременно прервал невероятную серию "Шахтера". "Колос" сумел обыграть лидера чемпионата Украины со счетом 1:0.

Матч 30-го тура УПЛ проходил во Львове на стадионе "Украина". Несмотря на то, что дончане доминировали в первом тайме (Невертон даже попал в штангу), ковалевцы отвечали острыми контратаками.

Судьбу противостояния решила 49-я минута, ведь нападающий "Колоса" Ардит Тахири выиграл сложную верховую борьбу в штрафной площадке и форвард головой точно замкнул передачу партнера и забил единственный гол во встрече.

Этот проигрыш стал для дончан настоящим шоком, ведь команда не знала поражений на внутренней арене 21 матч подряд - еще с октября 2025 года. Однако на турнирное положение "горняков" это не повлияло.

"Шахтер" завершил этот сезон в статусе нового чемпиона Украины, оторвавшись от ЛНЗ на 15 очков. Ковалевский клуб финишировал на 5-м месте турнирной таблицы.

Что известно о достижениях и рекордах

Напомним, донецкий "Шахтер" под руководством тренерского штаба сумел продемонстрировать феноменальный результат в текущем сезоне. Команда гарантировала себе золотые медали за несколько туров до завершения чемпионата, продемонстрировав рекордную серию без проигрышей.

Последний раз до встречи с ковалевцами дончане уступали еще осенью прошлого года в игре против ЛНЗ. Тогда поражение со счетом 1:4 заставило команду полностью перенастроить тактику, после чего "горняки" выдали серию из 17 побед, которая фактически сняла вопрос о победителе турнира.

В свою очередь Тарас Степаненко, который стал главным героем этого футбольного дня, остается одним из самых титулованных игроков в новейшей истории украинского футбола, имея в своем активе десятки матчей на уровне Лиги чемпионов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УПЛ Футбол
Новости
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким