Полякова підтримала Кароль, яку рознесли в мережі через пісню "У нас немає світла"

Українська співачка Оля Полякова стала на бік Тіни Кароль після того, як у соцмережах співачку почали масово критикувати й висміювати через композицію "У нас немає світла".

Після виходу пісні Кароль частина користувачів обурилася через "оптимістичні" рядки.

Люди назвали текст "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро і ми переможемо будь-яке зло" недоречним на тлі війни, складної ситуації в країні та постійних відключень електроенергії.

Хоча сама Тіна пояснювала, що трек задумувався як підтримка для українців у непростий період, хвиля негативу лише набирала обертів.

Водночас Оля Полякова вирішила публічно заступитися за колегу.

У своїх соцмережах вона згадала власний досвід і провела паралель зі словами з її пісні "Танцюю, як в останній раз" 2023 року.

"Зроблю музику голосно - і стане вже не так холодно… Тоді вже були руйнівні обстріли та холодні ночі. Ми пройшли це тоді, слава Богу та Силам Оборони. Але саме зараз усім нам пекельно не вистачає одного - простого людського тепла. І я зараз не про батареї, а про те, що всередині нас", - написала співачка.

Знаменитість також зазначила, що щиро не розуміє такої різкої реакції на пісню Тіни Кароль.

На її думку, артистка робить те, що вміє найкраще - через музику підтримує людей, а не провокує конфлікти чи сварки.

Вона закликала українців бути більш уважними одне до одного та не роздмухувати внутрішні суперечки, поки країна протистоїть ворогу.

Артистка додала: якщо чийсь трек не відгукується, його можна просто не слухати.

"Тіна дає тепло як може: своєю музикою і своєю роботою. Вона артистка, а не чиновник, і намагається зігріти наші душі, поки ворог хоче нас заморозити. Не подобається пісня? Пройдіть повз. Але влаштовувати масовий психоз - це точно не те, що нам всім потрібно зараз! Ми все це пройдемо і станемо тільки сильнішими. Головне - залишатися людьми. Тіно, обіймаю! Тримаємо стрій!" - підсумувала Оля.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вибачилася перед українцями, яких могли зачепити слова її пісні.

Співачка наголосила, що не мала наміру нікого образити, адже її мета була зовсім іншою - морально підтримати людей у непростий період.

Артистка також підкреслила, що добре усвідомлює реалії, в яких сьогодні живе країна, й відповіла на закиди про те, що нібито вона "не в контексті" подій.

За словами Кароль, вона хотіла зробити дружній об’єднавчий крок - підхопити популярний тренд і через музику додати українцям сил. Утім, реакція аудиторії виявилася зовсім іншою, ніж вона очікувала.