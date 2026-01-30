ua en ru
Жадан заступився за Кароль і розкрив усю правду про її скандальну пісню

П'ятниця 30 січня 2026 08:05
UA EN RU
Жадан заступився за Кароль і розкрив усю правду про її скандальну пісню Жадан розповів, як Кароль насправді створювала вірусне відео (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Письменник і музикант Сергій Жадан підтримав Тіну Кароль на тлі скандалу з піснею про світло. Він відреагував на критику в мережі та спростував чутки навколо вірусного відео артистки.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Жадана та Кароль "УП. Культура".

Як Жадан підтримав Кароль

Музикант відповів на закиди про те, що співачка начебто записала відеоролик на пісню "У нас немає світла" в теплій квартирі. Насправді ролик був знятий в харківському метро, в якому вони працювали над створенням кліпу "Ніч".

"Всі ці закиди про те, що Тіна це знімала у себе в теплій квартирі, - це неправда. Це знімалося в холодному харківському метро серед ночі. Там була одна кімнатка, де були обігрівачі, в якій ми грілися. Там вона це записала", - сказав він.

Жадан заступився за Кароль і розкрив усю правду про її скандальну піснюЖадан вступився за Тінку Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка додала, що вони тоді дуже перемерзли. Вона вкотре наголосила, що лише намагалася підтримати у складний час. У той момент сама зіштовхнулася з наслідками енергетичного терору з боку РФ.

"У студії вимкнули світло, в мене згорів файл із піснею. Я дістала стару пісню одного автора, яку він виклав ще у 2022 році на YouTube, прибрала його фонограму й заспівала її своїм голосом", - розповіла Кароль.

"Для мене це було і підтримкою себе, і реакцією на обставини. "Окей, світла немає, нічого не працює, але лишаємося ми самі". У цьому був і меседж самопідтримки, і реакція на ситуацію довкола", - додала вона.

Жадан заступився за Кароль і розкрив усю правду про її скандальну піснюКароль про хейт через відео про світло (фото: facebook.com/tina.karol)

Що відомо про скандал з піснею Тіни Кароль

Артистку розкритикували та висміяли через підбадьорливі слова композиції у ролику, який вона опублікувала в мережі на підтримку українців.

"У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро... І ми переможемо будь-яке зло", - заспівала вона.

Ці рядки багатьом користувачам здалися недоречними на тлі кризи зі світлом та опаленням. Тіну почали звинувачувати у нерозумінні контексту життя в умовах війни. Навіть закидали, що це "замовлення" і "методичка", але вона спростувала ці припущення у своєму вибаченні.

