Скандал на Нацвідборі: як Руслана обурила заявою про LELÉKA і що каже "Суспільне"

Що сказала Руслана під час фіналу Нацвідбору

Після виступу LELÉKA Руслана звернулася до глядачів із емоційною промовою, у якій фактично озвучила власний вибір фаворита конкурсу. А для багатьох її слова прозвучали як прямий заклик підтримати конкретну учасницю.

"Ми можемо дати меседж та імпульс, що Україна злетить, вона вже злітає. У нас є самородок і я вас закликаю відправити на "Євробачення" у Відні співачку LELÉKA", - сказала співачка та суддя.

Після цього у соцмережах почали з’являтися коментарі з критикою заяв Руслани. Деякі глядачі вважали, що вона "не мала права настільки відкрито агітувати за конкретну учасницю" під час прямого ефіру. Також почалися розмови про перегляд результатів голосування та навіть дискваліфікацію переможниці.

Реакція "Суспільного" на слова Руслани

Після хвилі обговорень та критики "Суспільне Мовлення" опублікувало офіційну заяву щодо коментарів Руслани під час фіналу Нацвідбору.

У повідомленні зазначається, що члени журі мають право висловлювати власні враження від виступів учасників.

"Під час фіналу Нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA із закликом обрати саме її", - йдеться у заяві.

У "Суспільному" наголосили, що такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани.

Також мовник пояснив механізм ухвалення остаточного рішення. Після завершення виступів журі проводить закрите обговорення та індивідуально виставляє бали учасникам. Саме за сумою цих балів формується результат голосування журі.

Переможця Нацвідбору визначають за підсумками голосування журі та глядачів у співвідношенні 50 на 50. Якщо кількість балів однакова, вирішальним стає саме глядацьке голосування.

Виступ на Нацвідборі LELÉKA

Як голосували за LELÉKA

У фіналі Національного відбору співачка Leléka з піснею Ridnym здобула максимальну підтримку як журі, так і глядачів. Від членів журі вона отримала 10 балів, ще 10 балів додали глядачі.

Таким чином LELÉKA стала переможницею Нацвідбору та представить Україну на "Євробаченні-2026", яке відбудеться у Відні.