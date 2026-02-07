Магія фолькльору: як Monokate підкорила Нацвідбір на "Євробачення" (відео)
Солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка виступає під псевдонімом Monokate, представила на Національному відборі глибоку та емоційну композицію "ТYТ". Співачка зуміла створити на сцені справжній маніфест жіночої сили та внутрішньої свободи.
РБК-Україна розповідає, яким був виступ Monokate.
Більше цікавого: як Павленко прокоментувала чутки про розпад Go_A
Яким був виступ Monokate на Нацвідборі "Євробачення"
Артистка вийшла на сцену з чуттєвим номером на емоційну композицію "ТYТ". У цій пісні вона демонструє сучасне прочитання української народної лірики, де центральними темами є вибір, свобода та жіноча гідність.
"У центрі - діалог між емоцією та усвідомленням, пошук рівноваги й сили відпустити те, що не можна повернути, і рухатися далі без заперечення болю", - описувала раніше співачка.
Особливістю виступу стала чуттєва танцювальна постановка, яка додавала драматичності сюжету композиції.
Дивіться повний виступ Monokate у відео.
Хто виступає на Нацвідборі
Нагадаємо, 10 фіналістів виступають у натупному порядку:
- Valeriya Force - "Open Our Hearts"
- Molodi - "Legends"
- Monokate - "Тyt"
- The Elliens - "Crawling Whispers"
- LAUD - "Lightkeeper"
- LELÉKA - "Ridnym"
- Mr. Vel - "Do or Done"
- KHAYAT - "Герци"
- Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
- "ЩукаРиба" - "Моя земля"
Переможця Нацвідбору обиратимуть за результатами голосування та оцінками журі.
Вас також може зацікавити:
- Розкрито реальну вартість Нацвідбору на "Євробачення"
- Учасниця Нацвідбору розсекретила болючу причину розлучення.