Скандал на Нацотборе: как Руслана возмутила заявлением о LELÉKA и что говорит "Суспільне"

Что сказала Руслана во время финала Нацотбора

После выступления LELÉKA Руслана обратилась к зрителям с эмоциональной речью, в которой фактически озвучила собственный выбор фаворита конкурса. А для многих ее слова прозвучали как прямой призыв поддержать конкретную участницу.

"Мы можем дать месседж и импульс, что Украина взлетит, она уже взлетает. У нас есть самородок и я вас призываю отправить на "Евровидение" в Вене певицу LELÉKA", - сказала певица и судья.

После этого в соцсетях начали появляться комментарии с критикой заявлений Русланы. Некоторые зрители считали, что она "не имела права настолько открыто агитировать за конкретную участницу" во время прямого эфира. Также начались разговоры о пересмотре результатов голосования и даже дисквалификации победительницы.

Реакция "Суспільного" на слова Русланы

После волны обсуждений и критики "Суспільне Мовлення" опубликовало официальное заявление относительно комментариев Русланы во время финала Нацотбора.

В сообщении отмечается, что члены жюри имеют право выражать собственные впечатления от выступлений участников.

"Во время финала Нацотбора члены жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, предоставляют как негативные, так и положительные комментарии. Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA с призывом выбрать именно ее", - говорится в заявлении.

В "Суспільному" отметили, что такой комментарий не нарушает правил Национального отбора и является личной позицией Русланы.

Также вещатель объяснил механизм принятия окончательного решения. После завершения выступлений жюри проводит закрытое обсуждение и индивидуально выставляет баллы участникам. Именно по сумме этих баллов формируется результат голосования жюри.

Победителя Нацотбора определяют по итогам голосования жюри и зрителей в соотношении 50 на 50. Если количество баллов одинаковое, решающим становится именно зрительское голосование.

Выступление на Нацотборе LELÉKA

Как голосовали за LELÉKA

В финале Национального отбора певица Leléka с песней Ridnym получила максимальную поддержку как жюри, так и зрителей. От членов жюри она получила 10 баллов, еще 10 баллов добавили зрители.

Таким образом LELÉKA стала победительницей Нацотбора и представит Украину на "Евровидении-2026", которое состоится в Вене.