Jerry Heil "злетіла в небо" на Нацвідборі: як минув виступ і чому розгорівся скандал

Jerry Heil яскраво заявила про себе на сцені Національного відбору-2026. Водночас артистка розкритикувала прямий етер, оскільки до нього не потрапив важливий момент постановки.

Яким був виступ Jerry Heil в етері Нацвідбору

Артистка представила конкурсну пісню Catharticus (Prayer), з якою змагається за право вдруге представляти Україну на пісенному конкурсі. Виступ запам’ятався потужною подачею, символізмом і екстремальним сценічним рішенням.

Як відомо, пісня Jerry порушує філософську тему вибору - жити в пеклі чи боротися за "рай". За словами співачки, саме український народ доводить - варто боротися зі злом.

Виступ Jerry Heil в етері Нацвідбору (скриншоти)

Цей меседж співачка передала через потужний вокал і драматичну танцювальну постановку. А наприкінці вона завершила виступ неочікуваним та феєричним злетом у повітря.

Зазначимо, що виступи на Нацвідборі виходять в записі, а от переможця визначатимуть вже наживо. Так, перед початком події Jerry Heil розкритикувала телевізійний етер, оскільки в трансляцію не потрапив важливий фрагмент її номеру.



Яким мав бути номер Jerry Heil

У себе в соцмережах співачка показала, як мав виглядати номер повноцінно. Вона також пояснила, що не раз просила на репетиціях додати цей фрагмент, створений режисером Йоанном Буржуа.

"По телебаченню вирішили так і не показати ідею, в якій власне і була суть нашого номера… Ми з командою не можемо для себе це нічим пояснити. Шкода, що Україна і частина світу, яка дивиться Нацвідбір, так і не змогла побачити головний задум режисера", - зауважила вона.

Як відомо з попередньої заяви, мова йде про спеціально розроблені для номера електроприлади. Під час виступу вони в певні моменти "ламалися та іскрилися, створюючи ефект колапсу".

"Наскільки ми були вражені тим, як іноземець відчув нашу реальність. Задачею постановки було сказати світові : прокиньтесь, бо ми на порозі апокаліпсису!" - написала артистка.

Дивіться повноцінний номер Jerry Heil для "Євробачення".