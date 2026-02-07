ua en ru
Jerry Heil "злетіла в небо" на Нацвідборі: як минув виступ і чому розгорівся скандал

Субота 07 лютого 2026 21:29
UA EN RU
Jerry Heil "злетіла в небо" на Нацвідборі: як минув виступ і чому розгорівся скандал Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Jerry Heil яскраво заявила про себе на сцені Національного відбору-2026. Водночас артистка розкритикувала прямий етер, оскільки до нього не потрапив важливий момент постановки.

Яким мав бути номер фіналістки Нацвідбору, розповідає РБК-Україна.

Більше цікавого: як лейбл Jerry Heil поставив крапку в скандалі з Кажанною

Яким був виступ Jerry Heil в етері Нацвідбору

Артистка представила конкурсну пісню Catharticus (Prayer), з якою змагається за право вдруге представляти Україну на пісенному конкурсі. Виступ запам’ятався потужною подачею, символізмом і екстремальним сценічним рішенням.

Як відомо, пісня Jerry порушує філософську тему вибору - жити в пеклі чи боротися за "рай". За словами співачки, саме український народ доводить - варто боротися зі злом.

Виступ Jerry Heil в етері Нацвідбору (скриншоти)

Цей меседж співачка передала через потужний вокал і драматичну танцювальну постановку. А наприкінці вона завершила виступ неочікуваним та феєричним злетом у повітря.

Зазначимо, що виступи на Нацвідборі виходять в записі, а от переможця визначатимуть вже наживо. Так, перед початком події Jerry Heil розкритикувала телевізійний етер, оскільки в трансляцію не потрапив важливий фрагмент її номеру.


Яким мав бути номер Jerry Heil

У себе в соцмережах співачка показала, як мав виглядати номер повноцінно. Вона також пояснила, що не раз просила на репетиціях додати цей фрагмент, створений режисером Йоанном Буржуа.

"По телебаченню вирішили так і не показати ідею, в якій власне і була суть нашого номера… Ми з командою не можемо для себе це нічим пояснити. Шкода, що Україна і частина світу, яка дивиться Нацвідбір, так і не змогла побачити головний задум режисера", - зауважила вона.

Як відомо з попередньої заяви, мова йде про спеціально розроблені для номера електроприлади. Під час виступу вони в певні моменти "ламалися та іскрилися, створюючи ефект колапсу".

"Наскільки ми були вражені тим, як іноземець відчув нашу реальність. Задачею постановки було сказати світові : прокиньтесь, бо ми на порозі апокаліпсису!" - написала артистка.

Дивіться повноцінний номер Jerry Heil для "Євробачення".

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube "Євробачення Україна", Instagram та Telegram Jerry Heil.

Новини шоу-бізнесу Jerry Heil Зірки шоу-бізнесу Зірки
