Син В'ячеслава Довженка висловився про наречену батька і вітчима: "Були ревнощі"

22-річний син актора В’ячеслава Довженка, актор Театру імені Івана Франка Іван, розповів про спілкування з вітчимом і молодою обраницею свого батька.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю молодого артиста Аліні Доротюк.

Так, актор запевнив, що добре ладнає з усіма обранцями своїх батьків.

"Та нормально знайомий зі всіма. В мене прекрасні хороші стосунки... Любов і людяність. Все. У мене немає ні на кого образ", - сказав Довженко-молодший.

За словами Івана, з маминим чоловіком у нього вже давно склалося тепле спілкування, адже вони знають одне одного не перший рік.

З обраницею батька контакт теж є, хоча це знайомство сталося пізніше.

"Хороші, хороші, добрі, дуже хороші стосунки... З Сашою вітчимом вже більше сформувалися стосунки, бо вже ж багато років знайомі. А от з татовою обраницею познайомилися відносно нещодавно... Та хороші стосунки, клас", - зазначив він.

Зірка фільму "Мавка. Справжній міф" також пояснив, що для нього головне - бачити батьків щасливими.

"Я ж бачу, що батьки щасливі, тож і я щасливий. Все це найголовніше. Я бачу, що їм добре", - додав актор.

Водночас він не приховував, що в підлітковому віці переживав цей період значно складніше. За його словами, тоді були і ревнощі, і нерозуміння.

"Так, були, звичайно, були... підліткові ревнощі, непорозуміння, як це так, що це таке", - пригадав Довженко.

З роками, каже він, його ставлення змінилося. Актор зізнався, що через розлучення батьків подорослішав раніше й навчився дивитися на ситуацію інакше.

"А потім ти вже все розумієш... через розлучення батьків... напевно, раніше подорослішав саме в цьому плані, що я зрозумів, що мама щаслива", - сказав він.

Наприкінці Іван ще раз наголосив, що нині підтримує добрі стосунки з обома новими партнерами батьків.

"І я в прекрасних стосунках із Сашею, і в прекрасних стосунках із Світланою", - підсумував Довженко.

Що відомо про родину Івана Довженка

Іван народився у шлюбі актора В’ячеслава Довженка та акторки Ксенії Баші. У колишнього подружжя є також син Василь.

Пара розлучилася ще у 2018 році. Тоді навколо їхнього розриву ходило чимало пліток.

Зокрема, у мережі припускали, що причиною змін в особистому житті Ксенії міг бути її нинішній чоловік - актор Олександр Форманчук.

Сам В’ячеслав Довженко знайомий із Форманчуком завдяки роботі на знімальному майданчику.

Водночас актор говорив, що вони взагалі не спілкуються, оскільки ніколи не були приятелями.

Тим часом наприкінці лютого стало відомо, що й сам Довженко готується вдруге одружитися.

Артист освідчився своїй обраниці Світлані, стосунки з якою публічно підтвердив у 2024 році.

