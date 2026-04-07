Сын Вячеслава Довженко высказался о невесте отца и отчиме: "Была ревность"

22-летний сын актера Вячеслава Довженко, актер Театра имени Ивана Франко Иван, рассказал об общении с отчимом и молодой избранницей своего отца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью молодого артиста Алине Доротюк.

Так, актер заверил, что хорошо ладит со всеми избранниками своих родителей.

"Да нормально знаком со всеми. У меня прекрасные хорошие отношения... Любовь и человечность. Все. У меня нет ни на кого обид", - сказал Довженко-младший.

По словам Ивана, с маминым мужем у него уже давно сложилось теплое общение, ведь они знают друг друга не первый год.

С избранницей отца контакт тоже есть, хотя это знакомство произошло позже.

"Хорошие, хорошие, добрые, очень хорошие отношения... С Сашей отчимом уже больше сформировались отношения, потому что уже много лет знакомы. А вот с папиной избранницей познакомились относительно недавно... Да хорошие отношения, класс", - отметил он.

Звезда фильма "Мавка. Настоящий миф" также объяснил, что для него главное - видеть родителей счастливыми.

"Я же вижу, что родители счастливы, поэтому и я счастлив. Все это самое главное. Я вижу, что им хорошо", - добавил актер.

Иван Довженко (фото: instagram.com/_ivanko.dovzhenko_)

В то же время он не скрывал, что в подростковом возрасте переживал этот период значительно сложнее. По его словам, тогда была и ревность, и непонимание.

"Да, были, конечно, были... подростковая ревность, непонимание, как это так, что это такое", - вспомнил Довженко.

С годами, говорит он, его отношение изменилось. Актер признался, что из-за развода родителей повзрослел раньше и научился смотреть на ситуацию иначе.

"А потом ты уже все понимаешь... из-за развода родителей... наверное, раньше повзрослел именно в этом плане, что я понял, что мама счастлива", - сказал он.

В конце Иван еще раз подчеркнул, что сейчас поддерживает хорошие отношения с обоими новыми партнерами родителей.

"И я в прекрасных отношениях с Сашей, и в прекрасных отношениях со Светланой", - подытожил Довженко.

Что известно о семье Ивана Довженко

Иван родился в браке актера Вячеслава Довженко и актрисы Ксении Баши. У бывших супругов есть также сын Василий.

Пара развелась еще в 2018 году. Тогда вокруг их разрыва ходило немало сплетен.

В частности, в сети предполагали, что причиной изменений в личной жизни Ксении мог быть ее нынешний муж - актер Александр Форманчук.

Ксения Баша с мужем (фото: instagram.com/forman.ma)

Сам Вячеслав Довженко знаком с Форманчуком благодаря работе на съемочной площадке.

В то же время актер говорил, что они вообще не общаются, поскольку никогда не были приятелями.

Между тем в конце февраля стало известно, что и сам Довженко готовится во второй раз жениться.

Артист сделал предложение своей избраннице Светлане, отношения с которой публично подтвердил в 2024 году.

Вячеслав Довженко с невестой (фото: instagram.com/filmua)

