Единственная из Украины: Свитолина уверенно обыграла дебютантку и вышла в третий круг Australian Open

Среда 21 января 2026 09:20
UA EN RU
Единственная из Украины: Свитолина уверенно обыграла дебютантку и вышла в третий круг Australian Open Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу на кортах Australian Open-2026. Во втором раунде престижного мэйджора титулованная одесситка не оставила шансов 21-летней представительнице Польши Линде Климовичовой.

Об этом сообщает РБК-Украиа со ссылкой на результат матча.

Как прошел матч в Мельбурне против дебютантки

Старт встречи выдался напряженным: соперницы шли на равных до самого конца первой партии.

Свитолина смогла дожать оппонентку только в 12-м гейме, оформив решающий брейк - 7:5.

Второй сет прошел при полной доминации украинки. После обмена геймами в начале партии Элина выдала мощную серию, выиграв пять отрезков подряд.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Несмотря на 24 невынужденные ошибки, Свитолина продемонстрировала агрессивную игру, выполнив 28 виннеров против лишь 14 у польки.

Победа над Климовичовой стала для Элины уже седьмой подряд в 2026 году. Напомним, украинка начала сезон с завоевания титула на турнире в Окленде.

Для Свитолиной это уже 11-й выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в карьере и девятый успех подряд на этой стадии.

Свитолина - последняя надежда Украины в одиночке

Нынешний розыгрыш австралийского мэйджора стал неутешительным для украинского болельщика. Из шести представительниц

Украины в основной сетке только Свитолина смогла преодолеть стартовый барьер.

Остальные пять теннисисток - Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина - завершили выступления уже после первого круга.

Это наименьшее присутствие украинок во втором раунде турнира за последние пять лет.

Следующей соперницей Элины станет 23-я сеяная Диана Шнайдер, которая выступает в "нейтральном" статусе. Ранее теннисистки на профессиональном корте не пересекались.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк снялась с турнира пар в Австралии из-за травмы.

Также читайте, кто стал соперником сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Теннис Элина Свитолина
