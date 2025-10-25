"Сиджу реву": Іра з "Холостяка" емоційно відреагувала на "виліт" з реаліті

Що написала учасниця

Після трансляції першої Церемонії троянд Іра подякувала фанам за підтримку. А ще вона зазначила, що не відповідає за рішення Тараса, який вирішив не давати їй троянду.

Реакція Іри (скріншот)

Пізніше Іра зізналася, що перебувала у пригніченому стані після "вильоту" з шоу. Її засмутило те, що Цимбалюк не встиг з нею повноцінно познайомитися та більше про неї дізнатися.

"Я знаю себе і знаю, яка я. Я не знала, чи зайде людям цей образ чи ні. Але вже є так... Ми як 2 каплі води в плані характеру, манери спілкування, стиль одягу, так далі. Я розумію все, що образ був не мій і мейк, це все взагалі не я", - написала дівчина.

"Я не тупа, розуміла, куди я йшла, і до кого. Розумію, що щось сказала не так, не було контакту, не було спілкування більше, ніж хотілось. Але вже як є і я дуже вдячна СТБ, щоб там не було", - додала вона.

Іра з "Холостяка" наїхала на Цимбалюка (скріншот)

Не обійшлося і без жартів. Іра згадала про те, що Цимбалюк грав Карпа у серіалі "Спіймати Кайдаша", там його екранним коханням була Мотря, яку зіграла Тоня Хижняк.

І нині зірка "Холостяка" провела паралель й зазначила, що Карпо втратив свою Мотрю.

"Сиджу реву... Така підтримка, в мене просто нема слів", - написала Іра.

Іра Пуха прокоментувала свій "виліт" з шоу (скріншот)

Хто залишився у "Холостяку"

Нагадаємо, у другій серій реаліті відбулася перша Церемонія троянд. Квітку та можливість продовжити участь в проекті отримали:

Ніколетта (працює в туристичній компанії)

Юля (менеджерка з логістики)

Іра (модель з цікавим капелюшком)

Юля (фотограф)

Надін (модель)

Оля (фітнес-тренерка)

Іра (власниця бренду купальників)

Надія (власниця салону краси)

Валерія (чемпіонка з кінного спорту)

Дар'я (власниця весільної агенції)

Оксана (косметолог)

Віка (говорила з Тарасом про астрологію).

А ще участь в "Холостяку" пізніше продовжить модель Діана Зотова, яка вимушено залишила реаліті, але планує повернутися.