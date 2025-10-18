Виїхала на даху лімузина і стала мемом: Іра з "Холостяка" відповіла на жарти в мережі
Учасниця нового "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком, 27-річна організаторка івент-заходів Ірина, запам'яталася глядачам ефектною появою на шоу, вже стала зіркою мережі. Дівчина спровокувала справжню хвилю мемів.
Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Threads Іра вже відреагувала на жарти та поділилася новими смішними дописами.
Як учасниця "Холостяка" відреагувала на меми
Так, одразу під час прем'єри першого випуску мережа "вибухнула" жартами про Іру, яка "увірвалася" на знайомство Цимбалюка з Надін. Дівчина під'їхала до місця зустрічі верхи на лімузині. І це вразило як самого Тараса, так і глядачів.
Іра з "Холостяка" (скріншот)
Сцену з появою учасниці "нарізали" на меми. Зокрема, були жарти про "Шахеди".
Меми про учасницю "Холостяка" (скріншоти)
І виявилося, що Ірина зовсім не розгубилася від такої уваги. Навпаки, вона відреагувала на меми та не приховувала, що її також розвеселили всі смішні картинки.
"Так, це я та сама дівчина на лімузині. Як вам такий вихід?" - написала вона.
Реакція Іри (скріншот)
Також дівчина вже "тегнула" Цимбалюка і пожартувала, що її поява на даху лимузина могла "переплюнути" акцію з лимонами, яку влаштував Монобанк.
Іра з "Холостяка" відреагувала на меми (скріншот)
Також цей момент окремо "запостили" на сторінці "Холостяка" в Instagram. Під ним юзери активно коментують як саму появу Іри, так і увесь проект. Коментатори пишуть:
- "Коли сказали що на вечірці буде твій колишній і щоб ти не привертала уваги"
- "А толку від такої появи? Їй ефірного часу взагалі не виділили. Запам'яталася лише тим, що лімузин собою протерла"
- "Та ну її в баню,я вчора пів ночі ті меми дивилась і сьогодні продовжую. В мене обробка висить, клієнти чекають"
- "Дякуємо всім тредсом за привід для мемів"
- "А мені вона сподобалась"
- "Це як баклажан на касовій стрічці".
