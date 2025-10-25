"Сижу реву": Ира из "Холостяка" эмоционально отреагировала на "вылет" из реалити

Организатор ивент-мероприятий Ира Пуха, которая стала звездой соцсетей после первого выпуска "Холостяка" благодаря эффектному появлению на крыше лимузина, покинула проект. Во второй серии реалити Тарас Цымбалюк не дал ей розу, и это ее огорчило.
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Threads девушка, которую начали называть "Ира Лимузина", эмоционально отреагировала на "вылет" из романтического проекта.
После трансляции первой Церемонии роз Ира поблагодарила фанатов за поддержку. А еще она отметила, что не отвечает за решение Тараса, который решил не давать ей розу.
Позже Ира призналась, что находилась в подавленном состоянии после "вылета" из шоу. Ее расстроило то, что Цымбалюк не успел с ней полноценно познакомиться и больше о ней узнать.
"Я знаю себя и знаю, какая я. Я не знала, зайдет людям этот образ или нет. Но уже есть так... Мы как 2 капли воды в плане характера, манеры общения, стиль одежды, так далее. Я понимаю все, что образ был не мой и мейк, это все вообще не я", - написала девушка.
"Я не тупая, понимала, куда я шла, и к кому. Понимаю, что что-то сказала не так, не было контакта, не было общения больше, чем хотелось. Но уже как есть и я очень благодарна СТБ, чтобы там не было", - добавила она.
Не обошлось и без шуток. Ира вспомнила о том, что Цимбалюк играл Карпа в сериале "Спіймати Кайдаша", там его экранной любовью была Мотря, которую сыграла Тоня Хижняк.
И сейчас звезда "Холостяка" провела параллель и отметила, что Карпо потерял свою Мотрю.
"Сижу реву... Такая поддержка, у меня просто нет слов", - написала Ира.
Напомним, во второй серий реалити состоялась первая Церемония роз. Цветок и возможность продолжить участие в проекте получили:
Николетта (работает в туристической компании)
Юля (менеджер по логистике)
Ира (модель с интересной шляпкой)
Юля (фотограф)
Надин (модель)
Оля (фитнес-тренерка)
Ира (владелица бренда купальников)
Надежда (владелица салона красоты)
Валерия (чемпионка по конному спорту)
Дарья (владелица свадебного агентства)
Оксана (косметолог)
Вика (говорила с Тарасом об астрологии).
А еще участие в "Холостяке" позже продолжит модель Диана Зотова, которая вынужденно покинула реалити, но планирует вернуться.
